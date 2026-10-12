फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   World Updates Indonesia forest fire North Korea Projectile West Asia Russia Ukraine Tension China Nepal news

अंतरराष्ट्रीय डायरी: उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल; इंडोनेशियाई जंगल में आग, दक्षिण पूर्व एशिया में जहरीली धुंध

Mon, 12 Oct 2026 07:12 AM IST
ज्योति भास्कर वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Mon, 12 Oct 2026 07:12 AM IST
विज्ञापन
World Updates Indonesia forest fire North Korea Projectile West Asia Russia Ukraine Tension China Nepal news
विदेश की सुर्खियां - फोटो : अमर उजाला

दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक उत्तर कोरिया की तरफ से समुद्र की ओर मिसाइल जैसा प्रक्षेपास्त्र दागा गया है। हालिया हथियारों के प्रदर्शन की घटनाओं में इसे एक और अहम कड़ी की तरह देखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने सोमवार की इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि हथियार बैलिस्टिक मिसाइल था या उसकी मारक झमता कितनी दूर तक है।

विज्ञापन


इंडोनेशियाई जंगल में आग, दक्षिण पूर्व एशिया में जहरीली धुंध
दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में शामिल सिंगापुर इन दिनों जहरीली धुंध की चपेट में है। गगनचुंबी इमारतों के लिए पहचाने जाने वाले इस शहर की पहचान बन चुकी चमकदार गगनरेखा धुएं की मोटी चादर के पीछे धुंधली पड़ गई है। हालात ऐसे हैं कि सिंगापुर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है। पड़ोसी देश इंडोनेशिया में जंगलों और पीटलैंड में लगी आग का धुआं हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैलकर सिंगापुर और मलयेशिया की हवा को दूषित कर रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्तूबर 2026 को शुक्रवार की सुबह सिंगापुर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 216 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक श्रेणी में आता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed