विदेश के समाचार: फ्रांस में भारतीय को 20 साल की जेल; अमेरिका में इसाईस तूफान से भारी तबाही की आशंका

फ्रांस में भारतीय नागरिक रोहन राणे को बच्चों के यौन शोषण और यातना के मामले में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उस पर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में बच्चों को निशाना बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क में शामिल होने का आरोप था। पीड़ित बच्चों को Discord मंच के जरिये CVLT नामक समूह का "गुलाम" बनाया जाता था। राणे इस समूह के नेताओं में से एक था। उसने Discord समूह का प्रशासक होने और हिंसक वीडियो देखने की बात स्वीकार की। उसके उपकरणों पर लड़कियों को उसके आदेश पर खुद को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया। 2021 में गिरफ्तारी के बाद भी वह Discord के माध्यम से नाबालिगों से संपर्क में रहा। अमेरिका के न्याय विभाग के अनुसार, CVLT समूह नव-नाजीवाद और बाल यौन शोषण के सिद्धांतों का पालन करता था। Kaleb Christopher Merritt समेत अन्य सदस्य भी गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक को 33 साल की जेल मिली।

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अमेरिका में इसाईस तूफान से भारी तबाही की आशंका, फ्लोरिडा-अलबामा संवेदनशील

अमेरिका में तूफान इसाईस तेजी से मजबूत हो रहा है। फ्लोरिडा और अलबामा तट की ओर बढ़ रहा यह तूफान श्रेणी 3 का है। तूफान शुक्रवार रात तक (स्थानीय समय) लैंडफॉल कर सकता है। देश के नेशनल हरिकेन सेंटर ने समुद्र में 6 से 9 फीट ऊंचे तूफान के उछाल की चेतावनी दी है। तेज हवाएं, बाढ़ और बवंडर भी आ सकते हैं। घरों की सुरक्षा के लिए निवासियों ने जनरेटर तैयार किए। उन्होंने बाथटब में पानी भरा और रेत की बोरियां भी भरीं। फ्लोरिडा के राज्यपाल रॉन डि-सैंटिस ने बिजली कटौती और गैस की कमी की आशंका जताई। तूफान 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है।