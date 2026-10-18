वर्ल्ड डायरी: सऊदी की एअर इंडिया उड़ानें 24 तक रद्द; अल्बानिया में छात्र आंदोलन, शिक्षा मंत्रालय का घेराव

यूरोप के कई अन्य देशों में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। अल्बानिया में पिछले लगातार चार दिनों से युवा सड़कों पर हैं। ट्यूशन फीस में वृद्धि, विश्वविद्यालयों में खराब सुविधाएं और पढ़ाई के बाद रोजगार के अवसरों में कमी से भड़के युवाओं ने शनिवार को शिक्षा मंत्रालय का घेराव किया। इस दौरान कई जगहों पर छात्र व सुरक्षा कर्मी भिड़ गए। फ्लेमिंगो रिवोल्यूशन... अल्बानिया की राजधानी तिरना और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर यह आंदोलन 23 मई 2026 से चल रहा है। अक्तूबर मध्य में आंदोलन ने फिर से तेजी पकड़ी। शिक्षा व्यवस्था के अलावा ज्वर्नेक के संरक्षित तटीय क्षेत्र में लग्जरी टूरिज्म प्रोजेक्ट्स और निर्माण के खिलाफ स्थानीय निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलनरत हैं। प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचार और महंगाई पर निशाना साधते हुए अल्बानियाई पीएम एदी रामा के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं।

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एअर इंडिया : सऊदी की उड़ानें 24 तक रद्द

एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस ने मौजूदा हालात को देखते हुए जेद्दा, रियाद और दम्माम के लिए 24 अक्तूबर तक सभी उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं। एयरलाइंस ने कहा कि जिन यात्रियों के पास 15 या उससे पहले की कन्फर्म बुकिंग हैं और जिनकी यात्रा की तारीख 9 से 25 अक्तूबर के बीच है, वे 10 नवंबर तक बिना अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख एक बार बदल सकते हैं।