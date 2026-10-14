दुनिया की खबरें: ट्रंप प्रशासन को अदालत से झटका, ऐतिहासिक गोल्फ कोर्स में काम रोकने का आदेश

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कांगो में इबोला के मामलों की संख्या 9,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। कांगो में इबोला को नियंत्रित करने की कोशिशें बेअसर साबित हो रही हैं और संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक, देश में इबोला के अब तक 9,066 पुष्ट मामले सामने आए हैं और 4,381 लोगों की मौत हो चुकी है। यह संख्या बीमारी के पुष्ट मामलों का लगभग आधा है। मृतकों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्यकर्मियों और अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। दर्ज की गई मौतों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिनकी मौत उपचार केंद्रों के बाहर हुई।

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मेक्सिको में तूफान साइमन और रेचेल से आई बाढ़ में छह लोगों की मौत मेक्सिको के प्रशांत तट पर भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। तूफान साइमन और रेचेल के कारण ये हालात बने हैं। तूफान साइमन मेक्सिको के प्रशांत तट की तरफ श्रेणी-1 के तूफान के रूप में धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इसके कारण नायरित और सिनालोआ राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ को देखते हुए अधिकारी सतर्क हैं। सप्ताहांत में इस तूफान के कारण दक्षिणी राज्य गुएरेरो में भी भारी बारिश हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।



हालांकि, सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर में बाजा कैलिफोर्निया राज्य के तटीय शहर एनसेनाडा में हुआ, जहां रेचेल तूफान के कारण आई बाढ़ में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। राज्य के अभियोजन कार्यालय ने बताया कि मृतकों में 13 वर्षीय एक लड़की शामिल है, जिसका शव रविवार को मिला था। इसके अलावा, 30 और 35 वर्ष की दो महिलाओं तथा चार साल के एक लड़के के शव सोमवार को बरामद किए गए। मंगलवार को एक जलधारा के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला।

बाजा कैलिफोर्निया में पांच अन्य लोग अब भी लापता हैं। इनमें से तीन एनसेनाडा के हैं। इसके अलावा, एक पिता और पुत्र भी लापता हैं, जो शनिवार को कैलिफोर्निया की खाड़ी के तट पर स्थित सैन फेलिप में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे।



राज्य के नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार को करीब 300 सैन्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों और बचावकर्मियों ने एनसेनाडा की एल पिपिला जलधारा के आसपास तलाशी अभियान चलाया। इस बीच, मैक्सिकन नौसेना लापता मछुआरों की तलाश में जुटी रही। बाढ़ के पानी में वाहन बह गए, मकानों को नुकसान पहुंचा और कुछ समुदायों का संपर्क कट गया।

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