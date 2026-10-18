रिपोर्ट: दुनिया की आधी आबादी के पास महज 2% संपत्ति, 82 करोड़ से ज्यादा लोग घोर गरीबी में

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82.6 करोड़ से अधिक लोग दुनिया में प्रतिदिन तीन डॉलर से कम पर गुजारा करने को मजबूर।

280 करोड़ से अधिक लोग सुरक्षित और पर्याप्त आवास की कमी से जूझ रहे हैं।

380 करोड़ लोग बीमारी, बेरोजगारी और बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा से वंचित।

2 फीसदी संपत्ति दुनिया की निचली आधी आबादी के पास शीर्ष 10 फीसदी के पास करीब 75 फीसदी।

10 फीसदी से भी कम आय दुनिया की निचली आधी आबादी को मिलती है, जबकि शीर्ष 10 फीसदी की हिस्सेदारी आधे से अधिक है।

28.4 करोड़ कामगार वर्ष 2025 में अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे थे।

भारत में शीर्ष 1 फीसदी के पास करीब 40 फीसदी संपत्ति, जबकि शीर्ष 10 फीसदी के पास लगभग 65 फीसदी।

8.7 फीसदी गिरावट गरीबी उन्मूलन से संबंधित अनुदान आधारित आधिकारिक विकास सहायता में 2023 से 2024 के बीच।

रिपोर्ट के अनुसार गरीबी का संकट केवल कम आमदनी तक सीमित नहीं है। पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच की कमी भी परिवारों को अभाव के दुष्चक्र में बनाए रखती है। विश्व बैंक वैश्विक गरीबी और देशों के बीच गरीबी दर की निगरानी करने वाली प्रमुख संस्था है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल का बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़ी वंचनाओं को सामने लाता है। इससे स्पष्ट होता है कि गरीबी का आकलन केवल आय से नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से भी किया जाना चाहिए।वर्ल्ड इनइक्वैलिटी लैब के वैश्विक असमानता संबंधी अध्ययनों के मुताबिक आय का वितरण भी बेहद असमान है।दुनिया की शीर्ष 10 फीसदी आबादी को कुल वैश्विक आय का आधे से अधिक हिस्सा मिलता है, जबकि निचली आधी आबादी की हिस्सेदारी 10 फीसदी से भी कम है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, सबसे धनी 0.001 फीसदी लोग यानी 60 हजार से भी कम व्यक्ति वैश्विक संपत्ति के छह फीसदी से अधिक हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं। यह हिस्सा दुनिया की निचली आधी आबादी की कुल संपत्ति से तीन गुने से भी अधिक बताया गया है।भारत में भी संपत्ति के संकेंद्रण की तस्वीर चिंताजनक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश के शीर्ष एक फीसदी लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का करीब 40 फीसदी और शीर्ष 10 फीसदी के पास लगभग 65 फीसदी हिस्सा है।हालांकि अलग-अलग रिपोर्टों में संपत्ति की परिभाषा, आकलन पद्धति और संदर्भ वर्ष अलग हो सकते हैं, इसलिए इन आंकड़ों की तुलना करते समय मूल स्रोत देखना जरूरी है।अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन रोजगार, मजदूरी, कामकाजी गरीबी और सामाजिक सुरक्षा के आंकड़ों पर नजर रखता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2025 में करीब 28.4 करोड़ कामगार अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे थे। यह रोजगार प्राप्त लोगों का लगभग 7.9 फीसदी था। इससे पता चलता है कि केवल काम मिल जाना गरीबी से बाहर निकलने की गारंटी नहीं है। कम मजदूरी, अनियमित रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का अभाव परिवारों को आर्थिक संकट के प्रति असुरक्षित बनाए रखता है।गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता भी अहम है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक गरीबी उन्मूलन से संबंधित अनुदान आधारित आधिकारिक विकास सहायता 2023 से 2024 के बीच 8.7 फीसदी घटी। यदि इस गिरावट की पुष्टि संबंधित सहायता श्रेणी के मूल आंकड़ों से होती है, तो यह उन देशों के लिए चिंता बढ़ाती है जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए बाहरी मदद पर निर्भर हैं।स्विट्जरलैंड के वित्तीय सेवा समूह यूबीएस की वैश्विक संपत्ति रिपोर्ट के अनुसार 2025 में वैश्विक व्यक्तिगत संपत्ति में 10.8 फीसदी की वृद्धि हुई और अमेरिकी डॉलर के करोड़पतियों की संख्या करीब 5.75 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन संपत्ति में वृद्धि अपने आप यह सुनिश्चित नहीं करती कि गरीबों की आय और जीवन स्तर में भी उसी अनुपात में सुधार हो। यही अंतर वैश्विक असमानता की सबसे बड़ी चुनौती है।असमानता का असर पर्यावरणीय संकट में भी दिखाई देता है। उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक निजी पूंजी से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में सबसे अमीर 10 फीसदी लोगों की हिस्सेदारी करीब 77 फीसदी, जबकि सबसे गरीब 50 फीसदी आबादी की हिस्सेदारी लगभग तीन फीसदी है।गरीब परिवारों के पास जलवायु आपदाओं से बचने और नुकसान के बाद उबरने के साधन भी अक्सर सीमित होते हैं।वैश्विक गरीबी के ये आंकड़े आर्थिक विकास के लाभों के वितरण पर गंभीर सवाल उठाते हैं। गरीबी कम करने के लिए केवल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाना पर्याप्त नहीं सम्मानजनक मजदूरी, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच तथा प्रभावी सामाजिक सुरक्षा भी जरूरी है। दुनिया की बढ़ती संपत्ति का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाना ही गरीबी उन्मूलन की असली कसौटी है।