यूक्रेन में क्यों अटकीं स्टारलिंक की सेवाएं?: अमेरिकी सांसदों ने उठाए सवाल, कहा- जिम्मेदार का पता लगाना जरूरी

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ओहायो के कांग्रेस सदस्य माइक टर्नर और नॉर्थ डकोटा के सीनेटर केविन क्रेमर ने रविवार को कहा कि वाशिंगटन को यह पता लगाना चाहिए कि स्टारलिंक और उससे जुड़ी सैन्य क्षमताओं (जिसमें 'स्टारशील्ड' भी शामिल है) में आई रुकावट के लिए कौन जिम्मेदार था।ये मांगें तब सामने आईं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि सैटेलाइट सेवाएं पूरी तरह से बहाल नहीं हुई हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ये पाबंदियां अमेरिकी सरकार के निर्देशों के बाद लगाई गई थीं। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमिटी के सदस्य और हाउस इंटेलिजेंस कमिटी के पूर्व चेयरमैन टर्नर ने प्रशासन के इस स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया कि सेवाओं में रुकावट बिना किसी स्पष्ट सरकारी आदेश के आई थी।जब टर्नर से पूछा गया कि क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो का स्पष्टीकरण पर्याप्त है, तो उन्होंने सीबीएस के 'फेस द नेशन' कार्यक्रम में कहा, 'बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। इस पर कांग्रेसनल जांच (संसदीय जांच) होनी चाहिए।' रुबियो ने कहा था कि व्हाइट हाउस में किसी ने भी स्टारलिंक की स्पीड कम करने का आदेश नहीं दिया था।उन्होंने कहा, 'हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि इससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है और इन वजहों से लोगों की जान जा भी सकती है।' कांग्रेस सदस्य ने बताया कि यूक्रेन से मिली रिपोर्टों के अनुसार, सैटेलाइट सेवाएं लगातार नहीं मिल पा रही हैं; कुछ इलाकों में सेवाएं बहाल हो गई हैं, जबकि अन्य जगहों पर अभी भी नहीं हैं।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिन सेवाओं में रुकावट आई है, उनका इस्तेमाल यूक्रेनी सेनाएं रूसी सैन्य अभियानों के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए कर रही थीं। टर्नर ने कहा, 'यूक्रेन के भीतर रूस के आक्रामक हमलों से बचाव के लिए, अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए जा रहे समर्थन के लिहाज से यह बहुत जरूरी है।'उन्होंने इस सेवा को पूरी तरह से बहाल करने की मांग की। क्रेमर, जो हाल ही में यूक्रेन गए थे और जेलेंस्की से मिले थे, उन्होंने भी इस रुकावट की जांच का समर्थन किया। उसी सीबीएस कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं को यह पता लगाना होगा कि यह रुकावट किसी जानबूझकर लिए गए फैसले की वजह से आई है या किसी तकनीकी खराबी के कारण।एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित 'स्टारलिंक' ने फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के दौरान यूक्रेन को सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इस नेटवर्क ने उन इलाकों में संचार बनाए रखने में मदद की है, जहां पारंपरिक बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया था। स्टारशील्ड स्पेसएक्स का ही एक अलग प्रोग्राम है, जिसे विशेष रूप से सरकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है।