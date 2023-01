{"_id":"63c387504b9a5627ca57e5ba","slug":"who-welcomes-on-china-released-covid-19-data-after-worldwide-criticism-2023-01-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"China: दुनियाभर में आलोचना के बाद चीन ने जारी किए कोरोना के आंकड़े, WHO ने क्या स्वागत","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}

Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Sun, 15 Jan 2023 10:28 AM IST

विस्तार

चीन में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। यहां कोरोना के कारण बीते तीस दिनों में करीब 60 हजार लोगों की मौत हुई है। इसकी पुष्टि खुद चीन ने की है। शनिवार को चीन ने काफी आलोचना के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ कोरोना के आंकड़ों को साझा किया है। चीन के इस कदम की विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने सराहना की है।

WHO निदेशक ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के निदेशक मंत्री मा शियाओवेई से बात की और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सहयोग की मांग की। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने ट्वीट किया कि चीन में कोविड-19 की स्थिति के बारे में मंत्री मा शियाओवेई से बात की। मैंने विस्तृत जानकारी जारी करने की सराहना की और हम इस तरह की जानकारी साझा करते रहने का अनुरोध करते हैं।बता दें, चीन ने बीते साल सात दिसंबर को अपनी सख्त जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया था। साथ ही चीन ने देश में कोरोना के प्रसार व मौतों से जुड़ी जानकारी को भी साझा करना बंद कर दिया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन की काफी आलोचना की थी। तब जाकर चीन ने बताया है कि कोरोना के कारण चीन में बीते तीस दिनों में 60,000 लोगों की मौत हुई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने इस साल आठ दिसंबर, 2022 और 12 जनवरी के बीच कुल 59,938 COVID-19 से संबंधित मौतों का खुलासा किया, यह बताते हुए कि मामलों में बढ़ोतरी सात दिसंबर को कोविड नीति को शिथिल करने के कारण है।अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में, WHO ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने WHO को आउट पेशेंट क्लीनिक, अस्पताल में भर्ती, आपातकालीन उपचार और गंभीर देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों और COVID-19 संक्रमण से संबंधित अस्पताल में होने वाली मौतों सहित कई विषयों पर जानकारी प्रदान की है। हम इस जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की विस्तृत जानकारी उनके साथ साझा की जाती रहे।