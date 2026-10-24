कौन हैं गादी आइजेनकॉट: पूर्व सेना प्रमुख कैसे बने नेतन्याहू का सिरदर्द, क्या बन सकते हैं इस्राइल के अगले पीएम?

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ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर गादी आइजेनकॉट कौन हैं? उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास क्या रहा है? आइजेनकॉट का सैन्य करियर कैसा रहा है? कैसे वे सेना प्रमुख बनने के बाद सियासत में आए और नेतन्याहू के अंतर्गत काम करते रहे? अब इस्राइल के पीएम पद के लिए उनका उभार कैसे हुआ और नेतन्याहू के खिलाफ उनकी दावेदारी कितनी मजबूत है? आइये जानते हैं...

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इस्राइल में आम चुनाव को अब महज तीन दिन का समय रह गया है। इस बीच सियासी दलों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इस्राइल में इस बार 38 सियासी दल मैदान में हैं, जिनमें सत्तासीन लिकुड पार्टी, विपक्षी याशर और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी सबसे आगे हैं। हालांकि, अगर प्रधानमंत्री पद के लिए मुकाबले की बात की जाए तो नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती एक साल पहले अस्तित्व में आए दल याशर के मुखिया गादी आइजेनकॉट बनते दिख रहे हैं। आइजेनकॉट की लोकप्रियता कितनी तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई चुनावी सर्वेक्षणों में उन्हें नेतन्याहू से आगे बताया जा रहा है।