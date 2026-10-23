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इस्राइल: ईरान पर हमले को लेकर क्या है आईडीएफ का प्लान? इस्राइली सेना प्रमुख ने क्यों कहा- फिलहाल जरूरत नहीं

Fri, 23 Oct 2026 12:23 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, यरूशलेम
एएनआई, यरूशलेम Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 23 Oct 2026 12:23 PM IST
सार

इस्राइल के सेना प्रमुख इयाल जमीर ने कहा है कि फिलहाल चुनाव से पहले ईरान पर हमले की जरूरत नहीं दिख रही। वहीं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाया। आइए जानते हैं कि सेना प्रमुख ने ऐसा क्यों कहा? 

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What is the Israel IDF plan regarding an attack on Iran Why did Israeli army chief say not necessary at moment
इस्राइल के सेना प्रमुख इयाल जमीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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इस्राइल डिफेंस फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा है कि उन्हें फिलहाल अगले हफ्ते होने वाले 'नेसेट' (इस्राइली संसद) चुनाव से पहले ईरान पर हमला करने की कोई ऑपरेशनल जरूरत नहीं दिख रही है। इस्राइल में 27 अक्तूबर को चुनाव होने हैं। यह जानकारी टाइम्स ऑफ इस्राइल ने चैनल 13 के हवाले से दी है। 

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जमीर ने क्या कहा? 
जमीर के हवाले से कहा गया, 'हमें चुनाव से पहले ईरान पर हमला करने की जरूरत का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। अगर हमें लगता है कि ईरान पर हमला करना जरूरी है, तो हम ऐसा जरूर करेंगे।' 21 अक्तूबर को, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि तेहरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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नेतन्याहू ने क्या कहा? 
दक्षिणी इस्राइल में 'बहाद 1' प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित आईडीएफ कैडेट्स के दीक्षांत समारोह के दौरान, नेतन्याहू ने सैन्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, 'ईरानी शासन ने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है। मुजतबा खमेनेई ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने का फैसला किया है। उन्होंने सुरक्षा कवच हटा दिया है, और ईरान एक बार फिर मौत के हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है।' उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए, इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का केवल एक ही तरीका है। ईरान के शासन को उखाड़ फेंकना। मैंने आईडीएफ, मोसाद और सुरक्षा एजेंसियों को यही निर्देश दिया है।'
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ट्रंप ने ईरान के परमाणु पर क्या कहा? 
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ अपने प्रशासन का कड़ा रुख दोहराते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह ऐसे निर्णायक कदम उठा रहे हैं, जो पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों को उठा लेने चाहिए थे।

ईरानी शासन के खिलाफ अपनी आक्रामक रणनीति का बचाव करते हुए, ट्रंप ने कहा कि भले ही कुछ आलोचक उनके कदमों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन कई "महान देशभक्त" उनके इन फैसलों का पुरजोर समर्थन करते हैं।


तेहरान के प्रति अपनी नीति के बारे में बात करते हुए, ट्रंप ने कहा, 'मैं वह कर रहा हूं जो दूसरे राष्ट्रपतियों को करना चाहिए था। हम ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दे सकते। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह पसंद न आए, लेकिन कई लोग - कई सच्चे देशभक्त - वास्तव में इसका समर्थन करते हैं।'


ट्रंप ने तेहरान पर क्या आरोप लगाया? 
इससे पहले, 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ईरानी नेतृत्व पर आरोप लगाया कि वे अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले जानबूझकर संकट पैदा कर रहे हैं ताकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाई जा सकें। उन्होंने फिर दोहराया कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु क्षमता हासिल नहीं करने दी जानी चाहिए।
 
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