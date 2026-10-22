यूएस: दिवाली के रंगों से सजा खास अमेरिकी डाक टिकट, ह्यूस्टन की कलाकार की रंगोली की खूबसूरत कलाकृति को मिली जगह

विज्ञापन

#WATCH | U.S. Postal Service unveils a new Diwali stamp at the Embassy of India in Washington, D.C. https://t.co/gdKu4ojNHx विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) October 21, 2026

मूल रूप से भारत की रहने वालीं भूताडा लंबे समय से ह्यूस्टन इलाके में रह रही हैं। वह लगभग 30 वर्षों से रंगोली की इस प्राचीन लोक कला का अभ्यास कर रही हैं। इस डाक टिकट को जेनिफर अर्नोल्ड ने डिजाइन किया था और विलियम जे गिकर इसके आर्ट डायरेक्टर थे। भूताडा ने मीडिया को बताया कि यूएसपीएस ने एक साल से भी ज्यादा समय पहले उनसे संपर्क करके इस डाक टिकट को बनाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, 'मैंने यूएसपीएस के साथ एक दर्जन स्केच साझा किए थे, जिनमें से उन्होंने चार को चुना। रंगोली बनाने के काम में लगभग 10 दिन लगे। मुझे बस एक सुझाव मिला था कि इसमें चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया जाए, जो डाक टिकट पर ज्यादा अच्छे दिखेंगे।' असली रंगोली का व्यास आठ फीट था। इसमें सफेद रंग के अलावा नीला, नारंगी, हरा और लाल जैसे चमकीले रंगों का इस्तेमाल किया गया था।यह दूसरी बार है जब यूएसपीएस ने दिवाली के मौके पर कोई डाक टिकट जारी किया है। इससे पहले 2016 में भी ऐसा ही एक टिकट जारी किया गया था। शिबानी गंभीर ने कहा, 'यूएसपीएस 1893 से ही दुनिया भर की संस्कृतियों के सम्मान में डाक टिकट जारी कर रहा है। हमारे डाक टिकट हमें एक ऐसी तस्वीर पेश करने का मौका देते हैं, जो अमेरिका की समृद्ध और विविध विरासत को दर्शाती है।' कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, क्वात्रा ने भूताडा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपने शानदार डिजाइनों के जरिए रंगोली की इस पुरानी परंपरा को जीवित रखा है।