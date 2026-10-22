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ईरान पर नए हमले की तैयारी में अमेरिका: ट्रंप बोले- कोई बातचीत नहीं हो रही, तेहरान के साथ जल्द कुछ होने वाला है

Thu, 22 Oct 2026 11:44 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, वाशिंगटन
एएनआई, वाशिंगटन Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:44 AM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत नहीं हो रही, लेकिन जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और इस्राइल मध्यावधि चुनाव के बाद ईरान पर नए हमलों की योजना बना रहे हैं। ऐसे में यह सवाल है कि ट्रंप के इस बयान के क्या हैं मायने, क्या होने वाला है कोई बड़ा हमला?

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US preparing new strike Iran Trump says no talks are taking place, something is set happen with Tehran soon.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अमेरिका, ईरान के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। इसके साथ ही बहुत जल्द ही कुछ होने वाला है। अमेरिकी समाचार नेटवर्क 'न्यूजनेशन' की व्हाइट हाउस संवाददाता लिब्बी डीन से बात करते हुए, जब ट्रंप से तेहरान के साथ बातचीत में हो रही गतिविधियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कुछ हलचल होने की बात तो मानी, लेकिन यह भी संकेत दिया कि इसका नतीजा अभी अनिश्चित है।
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ट्रंप ने क्या कहा? 
जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान के साथ बातचीत चल रही है, तो ट्रंप ने कहा, 'थोड़ी-बहुत, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है।' जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरानी सरकार के साथ बातचीत खत्म हो गई है, तो ट्रंप ने कहा, 'नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ जरूर होगा। यह बहुत जल्द होगा।'
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उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों को उम्मीद है कि अमेरिकी चुनाव के बाद कुछ घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, 'ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह चुनाव के बाद होगा, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।'
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ट्रंप ने अपनी तारीफ क्यों की? 
ट्रंप ने ईरान के प्रति अपने प्रशासन के रुख की तारीफ करते हुए कहा, 'लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने ईरान के मामले में जो किया है, वह कमाल का है।' इंटरव्यू के दौरान, ट्रंप ने वाशिंगटन और तेहरान के बीच की स्थिति को ईरान के साथ एक तरह का छोटा-मोटा टकराव बताया। इसके साथ ही कहा कि अमेरिका सैन्य और आर्थिक, दोनों मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे प्रतिबंधों ने वहां चल रहे असली समझौते को खत्म कर दिया है। लेकिन ईरान के खिलाफ हम सैन्य और आर्थिक रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।'

अमेरिकी मीडिया में क्या दावा किया गया? 
बता दें कि यह सब 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की उस रिपोर्ट के बीच सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और इस्राइल ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर फिर से हमले करने की योजना तैयार कर ली है। वहीं, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने एक ऐसे हथियार का खुलासा करने की धमकी दी है, जिसे वह 'सभी बमों का पिता' (फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स) कहता है।

अमेरिका और इस्राइल क्या तैयारी कर रहे हैं? 
'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार, अमेरिकी और इस्राइली सेनाओं ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, परमाणु सुविधाओं, और मिसाइल व ड्रोन जखीरे को निशाना बनाने के लिए एक छोटे लेकिन तीव्र अभियान की विशेष योजनाएं तैयार की हैं। अमेरिकी अधिकारियों और इस चर्चा की जानकारी रखने वाले अन्य लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों सेनाओं ने अपना अभ्यास तेज कर दिया है, जिसमें हमले की रणनीति का अभ्यास करने के लिए इराक के ऊपर विमान उड़ाना भी शामिल है।

तेहरान ने क्या प्रतिक्रिया दी? 
वहीं, फिर से हमले होने की संभावना के बीच, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई नई सैन्य कार्रवाई होती है, तो वह उसका जवाब देगा। ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट 'स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क' (एसएनएन) के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने कहा, 'अमेरिका के पास 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' (सभी बमों की मां) है। हम उन्हें 'फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' (सभी बमों का पिता) दिखाएंगे, और यह निश्चित रूप से उनके लिए कुछ नया होगा।'


हालांकि, तेहरान ने इस हथियार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और न ही यह स्पष्ट किया है कि इस धमकी का असल मतलब क्या है। यह चेतावनी उन रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जमीन में बहुत गहराई पर स्थित 'पिकएक्स माउंटेन' परमाणु सुविधा केंद्र के खिलाफ 22,000 पाउंड के GBU-43/B 'मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट' (MOAB) - का इस्तेमाल करने पर विचार किया था। जिसे 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' कहा जाता है। 

 
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