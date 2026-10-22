ईरान पर नए हमले की तैयारी में अमेरिका: ट्रंप बोले- कोई बातचीत नहीं हो रही, तेहरान के साथ जल्द कुछ होने वाला है

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जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान के साथ बातचीत चल रही है, तो ट्रंप ने कहा, 'थोड़ी-बहुत, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है।' जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरानी सरकार के साथ बातचीत खत्म हो गई है, तो ट्रंप ने कहा, 'नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ जरूर होगा। यह बहुत जल्द होगा।'उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों को उम्मीद है कि अमेरिकी चुनाव के बाद कुछ घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, 'ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह चुनाव के बाद होगा, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।'ट्रंप ने ईरान के प्रति अपने प्रशासन के रुख की तारीफ करते हुए कहा, 'लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने ईरान के मामले में जो किया है, वह कमाल का है।' इंटरव्यू के दौरान, ट्रंप ने वाशिंगटन और तेहरान के बीच की स्थिति को ईरान के साथ एक तरह का छोटा-मोटा टकराव बताया। इसके साथ ही कहा कि अमेरिका सैन्य और आर्थिक, दोनों मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे प्रतिबंधों ने वहां चल रहे असली समझौते को खत्म कर दिया है। लेकिन ईरान के खिलाफ हम सैन्य और आर्थिक रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।'बता दें कि यह सब 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की उस रिपोर्ट के बीच सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और इस्राइल ने अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर फिर से हमले करने की योजना तैयार कर ली है। वहीं, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने एक ऐसे हथियार का खुलासा करने की धमकी दी है, जिसे वह 'सभी बमों का पिता' (फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स) कहता है।'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार, अमेरिकी और इस्राइली सेनाओं ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, परमाणु सुविधाओं, और मिसाइल व ड्रोन जखीरे को निशाना बनाने के लिए एक छोटे लेकिन तीव्र अभियान की विशेष योजनाएं तैयार की हैं। अमेरिकी अधिकारियों और इस चर्चा की जानकारी रखने वाले अन्य लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों सेनाओं ने अपना अभ्यास तेज कर दिया है, जिसमें हमले की रणनीति का अभ्यास करने के लिए इराक के ऊपर विमान उड़ाना भी शामिल है।वहीं, फिर से हमले होने की संभावना के बीच, ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई नई सैन्य कार्रवाई होती है, तो वह उसका जवाब देगा। ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट 'स्टूडेंट न्यूज नेटवर्क' (एसएनएन) के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने कहा, 'अमेरिका के पास 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' (सभी बमों की मां) है। हम उन्हें 'फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' (सभी बमों का पिता) दिखाएंगे, और यह निश्चित रूप से उनके लिए कुछ नया होगा।'हालांकि, तेहरान ने इस हथियार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और न ही यह स्पष्ट किया है कि इस धमकी का असल मतलब क्या है। यह चेतावनी उन रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जमीन में बहुत गहराई पर स्थित 'पिकएक्स माउंटेन' परमाणु सुविधा केंद्र के खिलाफ 22,000 पाउंड के GBU-43/B 'मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट' (MOAB) - का इस्तेमाल करने पर विचार किया था। जिसे 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' कहा जाता है।