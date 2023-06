US: पीएम मोदी की आगामी यात्रा पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा- हम भारत के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने सोमवार (स्थानीय समय) को कहा कि भारत के साथ साझेदारी अमेरिका के लिए सबसे अधिक परिणामी संबंधों में से एक है। पटले ने कहा कि वाशिंगटन आर्थिक संबंधों को गहरा करने और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है।

पटेल ने कहा कि हम इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा की मेजबानी करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन के निमंत्रण के बाद पीएम मोदी 22 जून को अमेरिका जाने वाले हैं। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारी साझेदारी हमारे सबसे महत्वपूर्ण परिणामी संबंधों में से एक है और हम कई मुद्दों पर अपने सहयोग को गहरा करने के लिए तत्पर हैं, चाहे वह सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना हो, हमारे आर्थिक संबंधों को गहरा करना हो या व्यापार के मुद्दों को गहरा करना हो।विदेश मंत्रालय ने बीते बुधवार को एक प्रेस बयान के माध्यम से सूचित किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर जाएंगे।अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन द्वारा व्हाइट हाउस में एक राजकीय रात्रिभोज में की जाएगी।



अमेरिकी संसद द्वारा जारी बयान के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ने 22 जून को अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। हाउस स्पीकर केविन मैक्कार्थी, सीनेट में बहुमत के नेता चक शूमर, सीनेट रिपब्लिकन लीडर मिच मैककोनेल और हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफ्रीस ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि उनके संबोधन के दौरान उनके पास भारत के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करने और दोनों देशों द्वारा सामना की जाने वाली वैश्विक चुनौतियों के बारे में बात करने का अवसर होगा।



