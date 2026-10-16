ब्रिटेन में सिख युवक की हत्या: बेटे ने किया कत्ल, मां ने छिपाया हथियार; भारत भेजने की तैयारी; क्या है मामला?

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किरण कौर के बेटे विक्रम दिगवा ने पिछले साल तीन दिसंबर को ब्रिटेन के साउथेम्प्टन में 18 वर्षीय हेनरी नोवाक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। किरण पर हत्या में इस्तेमाल हथियार को हटाने में मदद करने का आरोप था। अदालत ने जुलाई में उन्हें इस मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत में न्यायाधीश ने कहा कि एक जिम्मेदार माता-पिता अपने बच्चे को उसके गलत काम के लिए टोकते और उसे सही रास्ते पर चलने के लिए कहते। इसके बजाय किरण चाकू को घर ले गईं और उसे अपने बेटे के कमरे में रखे अन्य धार्मिक और दूसरे हथियारों के साथ रख दिया।23 वर्षीय विक्रम दिगवा को जून में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उसे पैरोल के लिए पात्र होने से पहले कम से कम 21 साल जेल में बिताने होंगे। हालांकि, उसने अपनी सजा को चुनौती दी है और उसे अपील करने की अनुमति मिल गई है। उसकी अपील पर पांच नवंबर को ब्रिटेन की कोर्ट ऑफ अपील में सुनवाई होनी है। किरण कौर ने भी अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की है। उनकी अपील पर भी उसी दिन सुनवाई निर्धारित है।ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार विदेशी अपराधियों को जल्द से जल्द देश से बाहर भेजने की कोशिश करती है। आम तौर पर 12 महीने या उससे अधिक की जेल की सजा पाने वाले विदेशी नागरिकों को प्रत्यर्पण के लिए विचाराधीन रखा जाता है। हालांकि, इसके कुछ अपवाद भी हैं और संबंधित व्यक्ति फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। किरण भारतीय नागरिक हैं और उन्हें जेल व्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए बनाई गई सरकारी योजना के तहत समय से पहले रिहाई मिल सकती है। इसके बाद उन्हें भारत भेजे जाने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने इस मामले का नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि हेनरी नोवाक की हत्या से उनके परिवार और दोस्तों को जो नुकसान हुआ, उसके प्रति उसकी संवेदनाएं हैं।मामले में आरोपी ने कथित तौर पर आत्मरक्षा के लिए धार्मिक आधार का हवाला देते हुए कहा था कि इस्तेमाल किया गया हथियार किरपान था। सिख धर्म में किरपान आस्था का प्रतीक है और ब्रिटेन में इसे रखने के लिए कानूनी छूट है। हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान ब्रिटिश सिख संगठनों और सांसदों ने किरपान को गलत तरीके से पेश किए जाने की आलोचना की और कहा कि इस मामले में धर्म के आधार पर किसी तरह की छूट या औचित्य लागू नहीं होता।न्यायाधीश विलियम मौस्ले ने किरण को सजा सुनाते हुए कहा कि किरपान सिख धर्म में आस्था का प्रतीक है और इसे हमला करने के उद्देश्य से नहीं रखा जाना चाहिए। इस घटना के बाद साउथेम्प्टन और हैम्पशायर तथा आइल ऑफ वाइट में सामुदायिक तनाव पैदा हुआ। पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस के बॉडी-वॉर्न कैमरे के फुटेज में हेनरी नोवाक को अधिकारियों द्वारा हथकड़ी लगाते हुए देखा गया था। उस समय विक्रम ने उन पर नस्लभेदी व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसे बाद में अदालत में गलत पाया गया। इस मामले में पुलिस की कथित दोहरी नीति के आरोपों की स्वतंत्र जांच भी चल रही है।