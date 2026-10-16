'पार्क से हटो...': ब्रिटेन में भारतीय छात्रों को धमकी, घटना का वीडियो वायरल; जांच जारी

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ब्रिटेन में खुद को विजिलेंट ग्रुप बताने वाले चेल्म्सली वुड पैट्रियट्स की खासी निंदा हो रही है। समूह के सदस्यों ने वेस्ट मिडलैंड्स के मेरिडेन पार्क में भारतीय छात्रों को घेरकर उनसे पूछताछ की और उन्हें घर वापस जाने को कहा और दोबारा वहां न आने की चेतावनी दी। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।