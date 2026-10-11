पुतिन से तेल का सौदा कर फंसे ट्रंप: अपने ही पार्टी में घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति, रूस पर रोक के लिए आएगा बिल

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तेल का सौदा करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने अमेरिका की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप के इस कदम के खिलाफ अब उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी खड़े होने लगे हैं। रिपब्लिकन सांसद ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने साफ कर दिया है कि वह रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने के लिए एक नया विधेयक लाएंगे। खास बात यह है कि इस मुहिम को डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ-साथ रिपब्लिकन नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। हालांकि, प्रतिनिधि सभा का मौजूदा कार्यकाल जनवरी में खत्म होने वाला है, इसलिए इस विधेयक के कानून बनने की राह आसान नहीं दिख रही।

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