न्यूयॉर्क की सड़कों पर दिखी कराची में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की कहानी

USA: Trucks carrying digital ads, highlighting the atrocities against minorities in Karachi, seen in New York. pic.twitter.com/KR5pksTn9R — ANI (@ANI) September 26, 2019

Former Karachi Mayor, Wasay Jalil: Atrocities are being committed against Mohajirs, it has been going on for decades, we have lost more than 25,000 lives & there have been thousands of forced disappearances. We want to apprise the world of our situation caused by Pakistan. pic.twitter.com/TsM9mz13Fn — ANI (@ANI) September 26, 2019

Nadeem Nusrat, Voice of Karachi Chairman: Pakistan should fix its own home & stop killing its people. They are talking about Kashmir but at the same time they are involved in large scale human rights abuses in Karachi, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa & other parts of the country. pic.twitter.com/Ri2vQUdyDL — ANI (@ANI) September 26, 2019

अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस समय दुनियाभर के नेताओं का जमावड़ा लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के साथ-साथ ब्रिक्स और सार्क समेत विभिन्न संगठनों की बैठकें वहां हो रही हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के नेता भी यहां मौजूद हैं। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी काफी देर से पहुंचे। कुरैशी ने इसे अपनी तरफ से भारत के बायकॉट का तरीका करार दिया।बीते काफी समय से दुनियाभर के देशों के सामने कश्मीर मुद्दे का रोना रोने वाले पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, उसकी तस्वीर न्यूयॉर्क की सड़कों पर दिखाई दी। दरअसल, न्यूयॉर्क में कई ट्रक ऐसे देखे गए जिन पर डिजिटल विज्ञापन लगे थे। इन पर कराची में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के बारे में बताया जा रहा था। यह विज्ञापन एक संस्था 'वॉइस ऑफ कराची' ने निकाले थे।यहां मौजूद कराची के पूर्व मेयर वसे जलील ने कहा, 'मुहाजिरों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, यह दशकों से चला आ रहा है, हमने 25 हजार से ज्यादा लोगों को खोया है और हजारों लोगों को जबरन गायब किया गया है। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी क्या हालत कर दी है।'वॉइस ऑफ कराची के चेयरमैन नदीम नुसरत ने कहा, 'पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना चाहिए और अपने ही लोगों की हत्या करना बंद करना चाहिए। वे कश्मीर की बात कर रहे हैं लेकिन उसी समय वह कराची, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और देश के अन्य क्षेत्रों में बड़े स्तर पर मानव अधिकारों का हनन कर रहे हैं।'