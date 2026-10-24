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Hindi News ›   World ›   Successive earthquake tremors in Tibet: Ground shook four times in 24 hours, with a magnitude of 5.4

तिब्बत में भूकंप के लगातार झटके: 24 घंटे में चार बार डोली धरती, 5.4 की रही तीव्रता

Sat, 24 Oct 2026 03:16 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Sat, 24 Oct 2026 03:16 PM IST
सार

तिब्बत में शनिवार को दोपहर 2 बजे 5.4 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले सुबह कुछ घंटों के भीतर 4.0, 4.6 और 4.5 तीव्रता के तीन झटके दर्ज किए गए। इससे पहले आए शक्तिशाली भूकंप में 16 लोगों की मौत और 76 लोग घायल हुए थे। 

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Successive earthquake tremors in Tibet: Ground shook four times in 24 hours, with a magnitude of 5.4
भूकंप के झटके - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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तिब्बत में शनिवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप दोपहर करीब 2 बजे आया और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 दर्ज की गई। 
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बता दें कि 24 अक्तूबर 2026 की सुबह कुछ ही घंटों के भीतर तीन बार भूकंप दर्ज किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इन भूकंपों की तीव्रता 4.0, 4.6 और 4.5 रही। इनमें सबसे तेज झटका 4.6 तीव्रता का था, जिसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज किया गया। एनसीएस के आंकड़ों के मुताबिक, तीनों भूकंप भारतीय समयानुसार रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच दर्ज हुए। 
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कुछ घंटों में तीन बार दर्ज हुए भूकंप
नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, तिब्बत में भूकंपीय गतिविधियों का ब्योरा इस प्रकार है:
  • पहला भूकंप: रात 1 बजकर 8 मिनट पर 4.0 तीव्रता का झटका दर्ज किया गया। इसकी गहराई 15 किलोमीटर रही।
  • दूसरा भूकंप: रात 2 बजकर 7 मिनट पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर दर्ज हुआ।
  • तीसरा भूकंप: सुबह 5 बजकर 38 मिनट पर 4.5 तीव्रता का झटका दर्ज किया गया। इसकी गहराई भी 10 किलोमीटर रही।
कल भी तिब्बत में आया था भूकंप, 16 की गई थी जान

इससे पहले गुरुवार शाम आए 7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 76 लोग घायल हुए हैं। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार, उत्तरी तिब्बत के नागचू शहर में भूकंप के झटकों से सैकड़ों मकान ढह गए।
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नागचू के अधिकारियों के मुताबिक, भूकंप के कारण 339 घर और पशुओं को रखने के 20 बाड़े गिर गए। घटना के बाद प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इस काम में 1,600 से अधिक बचावकर्मियों को लगाया गया है। प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री भी भेजी गई है। इसमें करीब 3,000 तंबू, 1,000 तैयार आवासीय इकाइयां, फोल्डिंग बेड, टॉर्च और सर्दियों में काम आने वाले कपड़े शामिल हैं।
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