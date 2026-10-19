स्टारलिंक सुरक्षा के लिए खतरा क्यों?: जेलेंस्की के आरोपों ने छेड़ी नई बहस, भारत यूं ही नहीं अपना रहा सख्त रुख

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हालांकि, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस आरोप को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए खारिज किया है। ऐसे में स्टारलिंक को लेकर विवाद केवल यूक्रेन और अमेरिका के रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किसी देश की सैन्य और रणनीतिक संचार व्यवस्था किसी निजी कंपनी की तकनीक पर कितनी निर्भर हो सकती है।भारत के लिए यह सवाल खास मायने रखता है, जो अपनी सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर सतर्क रहता है। स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा दुर्गम इलाकों में कनेक्टिविटी का विकल्प दे सकती है, लेकिन जेलेंस्की के आरोप इस बहस को भी तेज करते हैं कि क्या युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों में ऐसी निर्भरता जोखिम बन सकती है? क्या तकनीकी सुविधा देने वाली कंपनी किसी सरकार के दबाव में सेवा की गति या उपलब्धता बदल सकती है?यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के आरोपों के मुताबिक, यूक्रेन में स्टारलिंक टर्मिनलों की इंटरनेट गति जानबूझकर सीमित की गई और तकनीकी रूप से यह काम स्पेसएक्स ने किया। उन्होंने दावा किया कि गति सीमित करने का संदेश अमेरिकी सरकार की ओर से आया था। उनके मुताबिक, इसका असर अग्रिम मोर्चों पर ड्रोन संचालन और कुछ वायु रक्षा अभियानों पर पड़ा।आधुनिक युद्ध में संचार व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। सैनिकों के बीच संपर्क, ड्रोन का संचालन, निगरानी और विभिन्न सैन्य इकाइयों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान इसके प्रमुख हिस्से हैं। पारंपरिक संचार नेटवर्क क्षतिग्रस्त होने या उपलब्ध न रहने की स्थिति में सैटेलाइट इंटरनेट उपयोगी विकल्प बन सकता है।यूक्रेन में स्टारलिंक की भूमिका इसी वजह से महत्वपूर्ण रही है। जेलेंस्की के मुताबिक, इंटरनेट की गति सीमित होने से अग्रिम मोर्चों पर कुछ सैन्य गतिविधियां प्रभावित हुईं। अगर किसी देश की सैन्य व्यवस्था ऐसी सेवा पर काफी हद तक निर्भर हो जाए, तो उसकी उपलब्धता में अचानक बदलाव परिचालन संबंधी मुश्किलें पैदा कर सकता है।इस विवाद को भारत की रणनीतिक चिंताओं के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। जेलेंस्की के बयानों से भारत का स्टारलिंक को लेकर सतर्क रुख और मजबूत होता दिखता है। भारत के लिए किसी भी विदेशी संचार तकनीक का मूल्यांकन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा और नेटवर्क पर नियंत्रण, नियामकीय अनुपालन तथा संकट के समय सेवा की निरंतरता जैसे पहलू अहम हो सकते हैं। खासकर सीमावर्ती और रणनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में संचार व्यवस्था की विश्वसनीयता का महत्व बढ़ जाता है।स्टारलिंक जैसी सेवा दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद कर सकती है। लेकिन किसी विदेशी निजी कंपनी की तकनीक पर निर्भरता के साथ यह सवाल भी जुड़ता है कि सेवा संबंधी फैसले कौन लेगा और किसी बड़े भू-राजनीतिक तनाव की स्थिति में उसका संचालन कैसे प्रभावित हो सकता है।तकनीकी रूप से किसी सेवा का संचालन करने वाली कंपनी के पास उसके नेटवर्क और सेवा प्रबंधन से जुड़े कई अधिकार होते हैं। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में सेवा को सीमित करने का फैसला कंपनी अपने स्तर के साथ ही किसी सरकार के अनुरोध पर भी लेने के लिए भी स्वतंत्र है।किसी भी महत्वपूर्ण तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा कर सकती है। खासकर तब जब उसके संचालन पर देश का सीधा नियंत्रण न हो। यह जोखिम केवल सैटेलाइट इंटरनेट तक सीमित नहीं है। संचार नेटवर्क, क्लाउड सेवाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी ढांचे के मामले में भी ऐसी चिंताएं सामने आती हैं।