कोलंबिया में सोने की खदान ढही: 14 की मौत, सात घायल; तीन महीने में 27 की गई जान; क्यों नहीं थम रहे ऐसे हादसे?

विज्ञापन

कोलंबिया के नारिनो प्रांत के एक दूरदराज इलाके में सोने की खदान ढह गई। इस हादसे में कम से कम 14 खनिकों की मौत हो गई। यह खदान खुले गड्ढे में चल रही थी और इसके संचालन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।