फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Colombia Gold mine collapse kills Many southwest Nariño province mine death rescue Updates

कोलंबिया में सोने की खदान ढही: 14 की मौत, सात घायल; तीन महीने में 27 की गई जान; क्यों नहीं थम रहे ऐसे हादसे?

Tue, 20 Oct 2026 06:59 AM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बोगोटा।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, बोगोटा। Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 20 Oct 2026 06:59 AM IST
सार

कोलंबिया में बिना अनुमति चल रही सोने की खदान ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें 14 खनिकों की मौत हो गई और सात लोग घायल हुए। तीन महीने से भी कम समय में प्रांत में खदान ढहने की दो घटनाओं में 27 लोगों की जान जा चुकी है। आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे?

विज्ञापन
Colombia Gold mine collapse kills Many southwest Nariño province mine death rescue Updates
Breaking News - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोलंबिया के नारिनो प्रांत के एक दूरदराज इलाके में सोने की खदान ढह गई। इस हादसे में कम से कम 14 खनिकों की मौत हो गई। यह खदान खुले गड्ढे में चल रही थी और इसके संचालन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। क्षेत्रीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
विज्ञापन


प्रांतीय सरकार ने क्या बताया?
नारिनो की सरकार ने एक बयान में बताया कि सोमवार को सांता बारबरा दे इस्कुआंदे नामक छोटे शहर के पास खनन के दौरान यह हादसा हुआ। इसमें सात अन्य लोग घायल हो गए। सरकार ने बताया कि सोमवार रात तक बचाव अभियान समाप्त हो गया था।
विज्ञापन


खदान ढहने से तीन महीने में कितनी मौतें?
बयान में कहा गया, यह आपात स्थिति एक बार फिर बिना अनुमति के खनन से जुड़े जोखिमों को उजागर करती है। इसमें आगे कहा गया, तीन महीने से भी कम समय में नारिनो में खदान ढहने की दो घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: सऊदी में बांग्लादेशी जोड़े को मिली मौत की सजा: दुनियाभर में छिड़ी बहस, ढाका ने दर्ज कराया विरोध; क्या थे आरोप?

घटनास्थल तक पहुंचना क्यों मुश्किल?
सांता बारबरा दे इस्कुआंदे घने वर्षावन से घिरा हुआ है। यहां केवल नाव या छोटे विमान से ही पहुंचा जा सकता है। इस वजह से राहतकर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई होती है। नारिनो के गवर्नर लुइस अल्फोंसो एस्कोबार ने कहा, इस दुखद हादसे में पूरे-पूरे परिवार मारे गए हैं। यह बहुत दुखद है।

बिना सरकारी अनुमति के चलती हैं सैकड़ों खदानें
कोलंबिया में सैकड़ों छोटी खदानें सरकारी अनुमति के बिना चलती हैं। इनमें से कुछ पर विद्रोही समूहों का नियंत्रण है। सांता बारबरा दे इस्कुआंदे तक पहुंचना मुश्किल है। इसके अलावा, यहां सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं भी हैं।


बताया जाता है कि इस इलाके में दो विद्रोही समूह सक्रिय हैं। इनमें जैकोबो एरेनास गुट भी शामिल है। इस समूह का नेतृत्व कोलंबिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बलों (एफएआरसी) के पूर्व सदस्य करते हैं। इन सदस्यों ने 2016 में कोलंबिया की सरकार के साथ हुए शांति समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

कोलंबिया के लोकपाल कार्यालय ने एक बयान जारी किया। इसमें उसने इलाके में सक्रिय सशस्त्र समूहों से छोटे शहर तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने की अपील की। कार्यालय ने एक्स पर कहा, हमारे सभी प्रयास लोगों की जान बचाने और इस आपात स्थिति से निपटने की दिशा में होने चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed