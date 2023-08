USA: खालिस्तान समर्थकों का दुस्साहस, अमेरिका में भारतीय दूतावास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा

वाशिंगटन में भारतीय मिशन के बाहर खालिस्तान समर्थकों के विरोध-प्रदर्शन की योजना का खुलासा हुआ है। इसके मद्देनजर संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत हमेशा से ऐसी घटनाओं की निंदा करता रहा है और संबंधित सरकार से उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करता रहा है।

