रूस: 'यूक्रेन के साथ समझौता हो सकता है, लेकिन हम अपना मकसद हासिल करके रहेंगे', पुतिन की जेलेंस्की को दो टूक

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पुतिन ने कहा, 'मुझे लगता है कि हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसे अलग तरह से करना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन किसी भी हाल में हम अपने सैन्य लक्ष्य हासिल करेंगे। अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ हमारी बातचीत में हम त्रि-पक्षीय बातचीत के लिए तैयार हैं। इस समझौते का लक्ष्य रूस और यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा न कि लड़ाई को कुछ समय के लिए रोकना। हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं।'पुतिन ने कहा, 'हम शुरू से ही शांतिपूर्ण समाधान की वकालत कर रहे हैं। हमने 2014 में भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन उन्होंने आम लोगों के खिलाफ बंदूकों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लगभग युद्ध छेड़ दिया था। फिर मिन्स्क समझौता हुआ। फिर डोनबास में कार्रवाई शुरू करने से पहले भी हमने समझौते की बात कही, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हम लड़ेंगे... तो ठीक है।'रूसी राष्ट्रपति ने कहा, 'अमेरिका के प्रतिनिधि के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि अगर हमें यूक्रेन और रूस के भविष्य की सुरक्षा गारंटी पर बात करनी है तो हमें यूरोपीय सुरक्षा पर भी बात करनी होगी और हम इससे सहमत हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं।'रूसी राष्ट्रपति ने कहा, 'अमेरिका के प्रतिनिधि के साथ बातचीत में इस बात पर जोर दिया गया कि अगर हमें यूक्रेन और रूस के भविष्य की सुरक्षा गारंटी पर बात करनी है तो हमें यूरोपीय सुरक्षा पर भी बात करनी होगी और हम इससे सहमत हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं।'पुतिन ने कहा, 'हम इस जटिल मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार हैं क्योंकि यूक्रेन के लोग हमारे बहुत करीबी हैं। एक ताजा जेनेटिक रिसर्च से भी पता चला है कि रूस और यूक्रेन के लोग एक ही हैं, लेकिन अगर वे दूसरी तरह से सोचना चाहते हैं तो ठीक है। हम हर बात के लिए तैयार हैं।'