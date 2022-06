PM Modi Munich: जर्मनी में पीएम मोदी ने किया आपातकाल का जिक्र, कहा- वह दौर काले धब्बे की तरह, लेकिन लोकतंत्र सब पर भारी पड़ा

जी-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में हैं। यहां म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस बीच पीएम मोदी ने म्यूनिख में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आप सभी के बीच आकर बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूं। मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूं। आपका ये स्नेह मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपके इस प्यार, उत्साह और उमंग से जो लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं उनका सीना भी गर्व से भर गया होगा।

