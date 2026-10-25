फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Piyush Goyal on Europe in environment protection India in terms of market potential German company investment

पीयूष गोयल बोले: पर्यावरण बचाने में यूरोप आगे; बाजार से आगे भारत, जर्मन कंपनियां अब बनाएंगी कारखाना-प्रयोगशाला

Sun, 25 Oct 2026 04:49 AM IST
राजकिशोर
Rajkishor राजकिशोर
Updated Sun, 25 Oct 2026 04:49 AM IST
सार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पर्यावरण के मुद्दे पर यूरोपीय देशों का जिक्र किया। उन्होंने विकसित देशों पर तंज कसते हुए पेरिस समझौते का जिक्र किया और कहा,  11 साल बाद भी एक पाई नहीं दिखी है। बकौल गोयल, भारत ने अपने लक्ष्य समय से पहले पार किए हैं और यूरोप इसकी कद्र करता है।

विज्ञापन
Piyush Goyal on Europe in environment protection India in terms of market potential German company investment
कार्बन और पर्यावरण के मुद्दे पर क्या बोले पीयूष गोयल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जलवायु बिगाड़ने का जिम्मेदार कौन है, ओजोन परत को किसने नुकसान पहुंचाया और आसमान में इतना कार्बन किसने भेजा? बर्लिन ग्लोबल डायलॉग के मंच से बृहस्पतिवार को यह तीखा सवाल उछालने वाले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को यूरोप का शुक्रिया अदा करते दिखे।
विज्ञापन


दौरे के समापन पर उन्होंने कहा कि कल जो कहा वह तथ्य था, पर यह भी सच है कि पर्यावरण के मामले में यूरोप बहुत से देशों से आगे है और भारत के साथ उसकी साझेदारी तेजी से बढ़ रही है। सवाल की धार और शुक्रिया की मिठास, बर्लिन में भारत की कूटनीति के दोनों रंग एक साथ दिखे।
विज्ञापन

माफ कीजिए...सब जिम्मेदार नहीं

बृहस्पतिवार की चर्चा में जब गोयल ने पूछा कि कार्बन किसने भेजा, तो साथ बैठे एक वक्ता ने कहा, हम सभी ने। गोयल ने तुरंत टोका, नहीं, माफ कीजिए। उन्होंने याद दिलाया कि दुनिया की 17 फीसदी आबादी वाला भारत वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में तीन फीसदी से भी कम हिस्सेदार है। उन्होंने कहा कि 2015 के पेरिस समझौते में तय हुआ था कि दशकों तक जलवायु बिगाड़कर फल चखने वाले विकसित देश ज्यादा कीमत चुकाएंगे और विकासशील देशों की मदद करेंगे, पर 11 साल बाद भी एक पाई नहीं दिखी, सब वादे ही वादे हैं। गोयल ने कहा कि यूरोप ने सस्ती ऊर्जा के लिए दिन-रात कोयला जलाया, अपने विकास के लिए यह उनकी मजबूरी रही होगी, पर समस्या वहीं से शुरू हुई। शुक्रवार को सुर संतुलित था। गोयल ने कहा कि पेरिस समझौते के बाद भारत ने अपने लक्ष्य समय से पहले पार किए हैं और यूरोप इसकी कद्र करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाजार नहीं, अब भागीदार

यूरोप से रिश्ते की असली तस्वीर कंपनियों के बोर्डरूम से निकली। सीमेंस, बर्टेल्समान, फोक्सवागन और स्कोडा जैसी कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद गोयल ने कहा कि हर मेज पर एक ही बात सुनाई दी, जर्मन कंपनियां अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं, विनिर्माण, शोध और नवाचार का ठिकाना मानती हैं। करीब 2,000 जर्मन कंपनियां पहले से भारत में काम कर रही हैं। गोयल ने इसकी वजह भी साफ बताई। आज जर्मन उद्योग के सामने सबसे बड़ी जरूरत लागत घटाकर दुनिया के बाजार में टिके रहने की है, इसलिए वह भारत में कहीं बड़े पैमाने पर उत्पादन की सोच रहा है।

पैसा नहीं, माहौल चाहिए

जर्मनी में पढ़ रहे और शोध कर रहे युवा भारतीयों से बातचीत में गोयल ने पूछा कि भारत लौटकर काम करने के लिए उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाब ने चौंकाया, मामला सिर्फ पैसे का नहीं, अनुकूल माहौल और मजबूत तंत्र का है। लौटकर वह सरकार, शिक्षण संस्थानों, शोध संस्थानों और उद्योग को एक मेज पर लाकर इसका खाका तैयार करेंगे। जर्मनी में करीब 3.3 लाख भारतीय मूल के लोग और 60 से 70 हजार भारतीय छात्र हैं, और गोयल के मुताबिक ये छात्र अपनी सीख लेकर भारत लौटने को उत्साहित हैं, क्योंकि असली हलचल अब वहीं है।

समझौते की असली कसौटी

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर इस साल के अंत तक दस्तखत होने और अगले साल लागू होने की उम्मीद है। गोयल ने कहा कि आने वाले वर्षों में इसकी कामयाबी दस्तावेजों से नहीं, नए कारोबार, नए ऑर्डर, बढ़ते निवेश और तकनीकी साझेदारियों से मापी जाएगी, जिनका अंतिम नतीजा भारतीय युवाओं के लिए रोजगार होगा।

दुनिया के मेलों में भारत का डंका

विदेशों में होने वाले मेलों और प्रदर्शनियों की सूची बनाने के लिए दूतावासों को लिखने की योजना पर गोयल ने कहा कि वह विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करेंगे और दोनों मिलकर सभी दूतावासों को जोड़ेंगे, ताकि दुनिया भर में भारत की कहानी और ताकत की गूंज हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed