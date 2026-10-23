फ्रांस: हमलावर ने कार से बरसाईं गोलियां, एक की मौत, चार घायल; 12 साल की बच्ची भी जख्मी, संदिग्ध दबोचा गया

फ्रांस की राजधानी पेरिस के पश्चिम में शुक्रवार को गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। यवेलिन्स जिले के ट्रैप शहर में एक व्यक्ति ने कार से अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कम से कम चार लोग घायल हो गए। घायलों में 12 साल की एक बच्ची भी शामिल है। घटना के बाद सुरक्षा बलों को सक्रिय किया गया और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने अभी तक गोलीबारी के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया है।

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यह घटना फ्रांस के यवेलिन्स जिले में हुई, जो पेरिस के पश्चिम में स्थित है। ट्रैप शहर के मेयर अली रबेह के मुताबिक, हमलावर ने अपनी कार से गोलीबारी की। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उसने किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाने के बजाय वहां मौजूद लोगों पर बेतरतीब तरीके से गोलियां चलाईं। मेयर ने आशंका जताई कि हमलावर का इरादा बड़े पैमाने पर लोगों की जान लेने का हो सकता था। गोलीबारी के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई और कम से कम चार लोग घायल हुए।ट्रैप के मेयर अली रबेह ने बताया कि गोलीबारी में घायल होने वालों में 12 साल की एक बच्ची भी शामिल है। हालांकि, घायलों की पूरी पहचान और उनकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। घटना में कम से कम चार लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है। गोलीबारी के दौरान हमलावर ने कार से लोगों को निशाना बनाया, जिससे वहां मौजूद लोगों की जान खतरे में पड़ गई। एक व्यक्ति की मौत ने घटना की गंभीरता बढ़ा दी है।घटना के बाद एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैप के मेयर ने बताया कि कथित हमलावर पास के ही एक दूसरे शहर में रहता था। हालांकि, उसकी पहचान और गिरफ्तारी से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि गोलीबारी में इस्तेमाल की गई कार या हथियार को लेकर जांच में क्या सामने आया है।फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और कम से कम चार लोगों के घायल होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। देश के आतंकवाद रोधी अभियोजक कार्यालय ने भी मामले पर नजर रखी हुई है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि घटना को आतंकी हमला घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने अभी तक हमलावर का मकसद स्पष्ट नहीं किया है। यह भी सामने नहीं आया है कि घटना के पीछे आतंकवाद, निजी दुश्मनी या कोई अन्य वजह थी। जांच के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।