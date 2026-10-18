पाकिस्तान ने ईरान से व्यापार क्यों रोका: दो सीमा चौकियां बंद, एलपीजी की सप्लाई पर क्या होगा असर?

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पाकिस्तानी अधिकारी के अनुसार, इस कदम का मकसद सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करना, तस्करी पर रोक लगाना और दोनों ओर प्रशासनिक कामकाज को दुरुस्त करना है। अधिकारियों का मानना है कि इससे सीमा चौकियों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी।पाकिस्तान ने सुरक्षा और तस्करी से जुड़ी चिंताओं को फैसले की वजह बताया है, जबकि ईरान ने इसे तकनीकी समस्या से जुड़ा मामला बताया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सीमा चौकियों को बंद किए जाने को अस्थायी कदम बताया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान निकालने और सामान्य कामकाज बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के अधिकारी शाहिद रिंद ने भी कहा कि सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों को सुलझाने के लिए चर्चा की जा रही है। हालांकि, दोनों देशों के बीच व्यापार दोबारा शुरू होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है।क्वेटा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (क्यूसीसीआई) के मुताबिक, पाकिस्तान और ईरान के बीच सभी सीमा चौकियों पर व्यापारिक गतिविधियां बंद हैं। संगठन ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले व्यापारियों को अगले आदेश तक नए आयात और निर्यात के ऑर्डर नहीं देने की सलाह दी है।रिपोर्टों के मुताबिक, एलपीजी, चावल, ताजे फल और जरूरी सामान लेकर सैकड़ों मालवाहक वाहन सीमा के दोनों ओर फंसे हुए हैं। हालांकि, ईरान की समाचार एजेंसी वाना ने बताया कि रिमदान-गबद सीमा चौकी से यात्रियों की आवाजाही जारी है, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियां रोक दी गई हैं।अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, गबद-रिमदान सीमा चौकी पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। इस मार्ग से हर दिन 4,000 टन से अधिक एलपीजी का आयात होता है। ऐसे में व्यापारिक गतिविधियां लंबे समय तक बंद रहने पर पाकिस्तान में एलपीजी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है और खुले बाजार में इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं।पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के बीच करीब 909 किलोमीटर लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच तफ्तान-मिरजावेह, गबद-रिमदान, मंद और चागई सहित चार आधिकारिक सीमा चौकियां हैं। फिलहाल, पाकिस्तान के क्वेटा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सभी सीमा चौकियों पर व्यापार प्रभावित होने की बात कही है।