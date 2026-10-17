पाकिस्तान में 20 पुलिसकर्मियों का अपहरण: हाईवे पर बस रोकी, फिर दिया वारदात को अंजाम, किसने ली जिम्मेदारी?

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एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे। उन्होंने बस के चालक को वाहन अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर किया। बाद में चालक और बस में सवार तीन अन्य नागरिकों को छोड़ दिया गया। लेकिन 20 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को हमलावर अपने साथ ले गए। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया है। अब तक किसी संगठन या व्यक्ति ने अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।यह घटना ऐसे समय हुई है, जब पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूचिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इन अभियानों में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठनों और प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को निशाना बनाया जा रहा है। ये अभियान खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए जा रहे हैं।बलूचिस्तान में इससे पहले भी बड़े हमले हो चुके हैं। जुलाई में आतंकियों ने प्रांत में कम से कम तीन जगहों पर हमले किए थे। इनमें जियारत के मांगी बांध स्थित पुलिस चौकी पर हुआ हमला भी शामिल था। आतंकियों ने पहले नौ पुलिसकर्मियों की हत्या की। इसके बाद 18 अन्य पुलिसकर्मियों को अगवा कर लिया। इस हमले में कुल 27 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। बाद में सभी 18 अगवा पुलिसकर्मियों के शव जियारत के पास जरघून के पहाड़ी इलाके में मिले थे।पिछले महीने कलात में हाईवे पर स्थित एक चौकी से 23 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। इस दौरान पांच आतंकियों को मार गिराया गया। साथ ही, अपहृत सभी 23 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था।अफगानिस्तान की सीमा से सटे बलूचिस्तान में पिछले कुछ वर्षों से हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। यहां नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है। अपहरण की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इन घटनाओं को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान तेज कर दिए हैं। फिलहाल 20 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है।