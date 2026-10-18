बलूचिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई: आठ ढेर; 18 खदान मजदूरों का अपहरण, 20 प्रशिक्षु पुलिसकर्मी भी लापता

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सेना के मुताबिक, दूसरे अभियान में सुरक्षा बलों ने नुश्की जिले में आतंकियों के एक ठिकाने पर धावा बोला। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें दो आतंकी मारे गए। कार्रवाई के दौरान आतंकियों के कब्जे से करीब 500 किलोग्राम विस्फोटक भी बरामद किया गया। वहीं, खुजदार जिले में चलाए गए तीसरे अभियान में एक आतंकी मारा गया।एक ओर सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान में आम नागरिकों और कामगारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रविवार सुबह खुजदार जिले के दूरदराज नाल इलाके में एक संगमरमर की खदान पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हमलावर मोटरसाइकिलों और दूसरे वाहनों से वहां पहुंचे थे। उन्होंने गोलीबारी की और खदान में मौजूद मजदूरों को एक जगह इकट्ठा करने के बाद 18 लोगों को अपने साथ ले गए।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हमले में एक मजदूर घायल हुआ है। अपहरण किए गए ज्यादातर मजदूर आसपास के गांवों और इलाकों के रहने वाले बताए गए हैं। घटना की आधिकारिक पुष्टि पुलिस और प्रांतीय सरकार की ओर से नहीं की गई। हालांकि, दो पुलिस अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर 18 मजदूरों के अपहरण की जानकारी दी। खबर लिखे जाने तक किसी भी विद्रोही संगठन या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी।बलूचिस्तान में अपहरण की एक और घटना शनिवार को सामने आई थी। अज्ञात हथियारबंद लोगों ने क्वेटा-कराची राजमार्ग पर मस्तुंग के पास एक बस को अगवा कर उसमें सवार 20 प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों को अपने साथ ले गए। ये पुलिसकर्मी कलात पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से जुड़े थे। उनकी तलाश और उनके ठिकाने को लेकर खबर में कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस घटना के बाद खदान से 18 मजदूरों के अपहरण ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता और बढ़ा दी है।बलूचिस्तान पाकिस्तान का अशांत प्रांत है और इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। यहां पिछले कुछ वर्षों में अपहरण, आम नागरिकों पर हमलों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तानी सरकार ने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किए हैं।