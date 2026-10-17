फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistan army officer on rajnath singh statement on terrorism

पाकिस्तान: राजनाथ सिंह की चेतावनी से तिलमिलाई पाकिस्तानी सेना, शीर्ष सैन्य कमांडर ने दी गीदड़भभकी

Sat, 17 Oct 2026 01:53 PM IST
नितिन गौतम आईएएनएस, इस्लामाबाद
आईएएनएस, इस्लामाबाद Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 17 Oct 2026 01:53 PM IST
सार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान से पाकिस्तानी सेना तिलमिला गई है। राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने एक बयान में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी, जिस पर पाकिस्तानी सेना के एक शीर्ष कमांडर ने गीदड़भभकी दिखाई है। 

विज्ञापन
Pakistan army officer on rajnath singh statement on terrorism
राजनाथ सिंह - फोटो : एक्स/राजनाथ सिंह

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सीमा पार आतंकवाद की किसी भी नई घटना पर पहले से ज्यादा आक्रामक जवाब देने की चेतावनी से पाकिस्तान तिलमिला गया है। इसी बेचैनी में उसके एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने गीदड़भभकी दी है। कहा है कि किसी भी 'मिसकैलकुलेशन' (गलत अनुमान) का जवाब ऐसा होगा, जिसकी कल्पना सीमा पार नहीं की गई होगी। पाकिस्तान के इस बयान को राजनाथ सिंह की सख्त चेतावनी के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ते बयानबाजी के तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है।
विज्ञापन


पाकिस्तानी कमांडर की गीदड़भभकी
प्रमुख पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमेर रजा ने शनिवार को पाकिस्तान सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, 'परमाणु हथियारों से लैस क्षेत्र में युद्ध की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
विज्ञापन


पाकिस्तानी कमांडर ने गीदड़भभकी देते हुए कहा, 'किसी भी गलत आकलन का जवाब उनकी कल्पना से परे होगा।' सैन्य अधिकारी ने पाकिस्तान के खिलाफ कथित शत्रुतापूर्ण इरादों और दुष्प्रचार का भी जिक्र किया। उनकी यह टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आई है, जिसमें राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा था कि सीमा पार से आतंकवाद की कोई भी नई घटना होने पर भारत का जवाब पिछली कार्रवाई से भी बड़ा होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


पाकिस्तान ने लगाए बेबुनियाद आरोप
पाकिस्तानी कमांडर ने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा, 'विरोधी पक्ष पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार और नैरेटिव वॉरफेयर के जरिए जनता तथा सशस्त्र बलों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है।' पाकिस्तानी कमांडर ने अपने संबोधन में रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। इससे एक दिन पहले, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय (एफओ) ने भी सिंह की टिप्पणियों को उकसावे वाली और आधिपत्यवादी मानसिकता वाला करार दिया था।


राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट हवाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में आए बदलाव को दिखाते हैं। उन्होंने साफ किया था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन उसकी प्रतिबद्धता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed