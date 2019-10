हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाक, एफ-16 से स्पाइस जेट विमान का किया एक घंटे तक पीछा

बालाकोट स्ट्राइक के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले महीने पाक के दो एफ-16 लड़ाकू विमानों ने नई दिल्ली से काबुल जा रहे एक यात्री विमान का अपनी हवाई सीमा में करीब एक घंटे तक पीछा किया। जानकारी के मुताबिक पाक के लड़ाकू विमानों ने स्पाइसजेट के विमान को हवा में रोकने की कोशिश की। पाक ने पायलट से ऊंचाई कम करके विमान की जानकारी देने के लिए कहा।

सूत्रों के मुताबिक स्पाइसजेट के कैप्टन ने एफ—16 के पायलटों को बताया, 'यह स्पाइसजेट है, जो भारत का व्यावसायिक विमान है। इसमें यात्री सवार हैं और तय कार्यक्रम के तहत यह काबुल जा रहा है।'

After Pakistan ATC mix up, Pak F-16 jets intercepted Delhi-Kabul Spicejet flight last month