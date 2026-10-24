अमेरिका में मध्यावधी चुनाव की सरगर्मी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैलियों में भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल हुए सैन्य टकराव का मुद्दा फिर उठने लगा है। फ्लोरिडा में शुक्रवार को आयोजित एक रैली में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारी टैरिफ लगाने की धमकी देकर दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच लड़ाई रुकवाई थी। इस दौरान उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलने पर भी निराशा जताई।

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