Saudi Arabia: एनएसए अजित डोवाल पहुंचे जेद्दाह, सऊदी अरब की मेजबानी में यूक्रेन शांति वार्ता में होंगे शामिल

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोवाल रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर चर्चा के लिए शनिवार को सऊदी अरब की मेजबानी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और अन्य अधिकारियों के एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जेद्दाह पहुंचे हैं। सऊदी अरब में भारतीय राजदूत सुहेल खान और महावाणिज्यदूत मोहम्मद शाहिद आलम ने जेद्दाह हवाईअड्डे पर डोवाल का स्वागत किया।

Shri Ajit Doval, NSA arrived in Jeddah to take part in National Security Advisors' meeting on Ukraine. He was welcomed at Jeddah Airport by Ambassador Dr Suhel Khan and Consul General Mohd Shahid Alam.@MEAIndia @IndianDiplomacy pic.twitter.com/wmLQ10f17l