एपस्टीन केस: वकील और अकाउंटेंट पर यौन शोषण छिपाने का आरोप, न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल ने किया मुकदमा

अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के अटॉर्नी जनरल ने यौन अपराधों के आरोपी रहे जेफरी एपस्टीन के वकील डैरेन इंडाइक और अकाउंटेंट रिचर्ड कान के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एपस्टीन की यौन तस्करी से जुड़ी गतिविधियों को छिपाने में मदद की। ये गतिविधियां सांता फे के पास स्थित उसके विशाल फार्महाउस में चलती थीं, जहां एपस्टीन मेहमानों को बुलाता था।

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न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज ने बुधवार को दायर मुकदमे में अदालत से मांग की है कि दोनों को एपस्टीन की संपत्ति से किसी भी तरह का भुगतान लेने से रोका जाए। एपस्टीन की संपत्ति का अनुमान 100 मिलियन डॉलर से अधिक है। टोरेज का कहना है कि यदि अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो दोनों को इस संपत्ति से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। उनके मुताबिक, इस धन का इस्तेमाल पीड़ितों के हित में किया जाना चाहिए।राउल टोरेज ने कहा कि एपस्टीन की गतिविधियों को अंजाम देना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। उनके अनुसार, इसमें अन्य लोगों, वकीलों और अकाउंटेंट की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।टोरेज ने आरोप लगाया कि एपस्टीन की गतिविधियों को संभव बनाने वाले कई लोगों को अब तक वास्तविक जवाबदेही का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि एपस्टीन की संपत्ति से मिलने वाले संसाधन उसके शोषण से प्रभावित लोगों के पास जाने चाहिए।डैरेन इंडाइक करीब दो दशक तक एपस्टीन के वकील रहे। इंडाइक और कान, दोनों ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देते हुए कहा था कि उन्हें एपस्टीन के शोषण के बारे में जानकारी नहीं थी। हालांकि, न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल ने उनके दावों पर सवाल उठाए हैं।बुधवार को दोनों के वकीलों से टिप्पणी मांगने के लिए फोन और ईमेल किए गए, लेकिन तत्काल कोई जवाब नहीं मिला। अमेरिकी न्याय विभाग ने भी इस मामले में किसी संघीय जांच के संबंध में टिप्पणी नहीं की।जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था, जिस पर नाबालिगों समेत महिलाओं के यौन शोषण और यौन तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे। अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की एक संघीय जेल में उसकी मौत हो गई थी। उस समय वह यौन तस्करी के आरोपों में मुकदमे का इंतजार कर रहा था। अधिकारियों ने उसकी मौत को आत्महत्या बताया था।एपस्टीन की पूर्व प्रेमिका और करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में न्यूयॉर्क में यौन तस्करी से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया गया था। वह इस मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रही है।मैक्सवेल के मुकदमे के दौरान गवाहों ने आरोप लगाया था कि एपस्टीन और मैक्सवेल ने न्यू मैक्सिको स्थित फार्महाउस में महिलाओं का यौन शोषण किया था।एपस्टीन ने 1993 में न्यू मैक्सिको के स्टेनली इलाके में स्थित जोरो रैंच खरीदा था। यह क्षेत्र सांता फे से करीब 30 मील यानी लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण में है। फार्महाउस में उसने करीब 26,700 वर्ग फुट की एक विशाल हवेली बनवाई थी। यहां बड़ा आंगन, विशाल बैठक कक्ष, निजी हवाई पट्टी और हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड भी था। आरोपों के मुताबिक, इसी परिसर में यौन शोषण से जुड़ी घटनाएं हुई थीं।एपस्टीन के खिलाफ न्यू मैक्सिको में कभी औपचारिक आपराधिक आरोप नहीं लगाए गए। हालांकि, राज्य के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने 2019 में पुष्टि की थी कि मामले की जांच की जा रही है और निष्कर्ष न्यूयॉर्क के संघीय अधिकारियों को भेजे जाएंगे। उस समय राज्य के अटॉर्नी जनरल रहे हेक्टर बाल्डेरस ने कहा था कि राज्य के पुराने कानून बच्चों को शोषण से बचाने में नाकाम रहे।राउल टोरेज ने इस साल राज्य में मामले की जांच फिर से शुरू की। अगस्त में उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया कि विभाग फार्महाउस में कथित यौन अपराधों की जांच करने से राज्य को रोक रहा है। अमेरिकी सरकार का कहना था कि कुछ जानकारियां राज्य के साथ साझा नहीं की जा रही हैं, क्योंकि इससे पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा हो सकता है।अगस्त में ही राज्य के विधायकों की ओर से गठित एक आयोग ने 119 पन्नों की रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि स्थानीय अधिकारियों ने बार-बार जांच की जिम्मेदारी न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा के पाम बीच और वर्जिन आइलैंड्स के अधिकारियों पर छोड़ दी। इसके कारण न्यू मैक्सिको में एपस्टीन के कथित अपराधों की पर्याप्त जांच नहीं हो सकी और उन्हें सजा नहीं मिली।एपस्टीन की संपत्ति का प्रबंधन करने वालों ने 2023 में जोरो रैंच को टेक्सास के रिपब्लिकन नेता और राज्य के नियंत्रक डॉन हफिन्स के परिवार को बेच दिया था। बिक्री से मिली रकम को लेनदारों के भुगतान के लिए अलग रखा गया था।एपस्टीन की वसीयत और संपत्ति से जुड़े कानूनी मामले अमेरिकी वर्जिन आइलैंड्स में चल रहे हैं। न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल की ताजा याचिका का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एपस्टीन की संपत्ति से संबंधित भुगतान पर अदालत की निगरानी रहे और पीड़ितों के हितों को ध्यान में रखा जाए।