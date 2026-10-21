नेपाल: विजयादशमी पर पीएम बालेन ने दी शुभकामनाएं, लोगों से की भ्रष्टाचार-खराब शासन के खिलाफ एकजुट होने की अपील

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प्रधानमंत्री ने नेपाल के नागरिकों से विजया दशमी (जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है) से प्रेरणा लेकर भ्रष्टाचार, खराब शासन, प्रशासनिक देरी, असमानता और राजनीतिक विकृतियों के खिलाफ लड़ने की अपील की। शाह ने कहा, 'हमें इन बुराइयों को खत्म करने के लिए एकजुट होना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर नागरिक को लगे कि सरकार उनके लिए है। ईमानदार प्रयास, दृढ़ संकल्प और सामूहिक कड़ी मेहनत से हम इन समस्याओं से पार पा सकते हैं। बदलाव लाने के लिए, हमें न केवल अपनी सोच, बल्कि अपने व्यवहार को भी बदलना होगा।'उन्होंने लोगों से हिंसा और भेदभाव को त्यागने का भी आग्रह किया। उन्होंने देश की चुनौतियों से निपटने के लिए सद्भावना, आपसी सम्मान और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। शाह ने कहा कि दशईं त्योहार अलग-अलग क्षेत्रों, समुदायों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक साथ लाता है। यह नेपाल के भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करता है। यह त्योहार वर्षों से बिछड़े दोस्तों और रिश्तेदारों से फिर से जुड़ने और स्नेह के अनमोल बंधनों को नया करने का अवसर देता है। उन्होंने देश-विदेश में रह रहे सभी नेपालियों को खुशी, शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं दीं।