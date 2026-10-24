बढ़ने वाली है परमाणु ऊर्जा की जरूरत?: यूएन का दावा- 2060 तक तीन गुना होगी मांग, एआई और डेटा सेंटर बने कारण

संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी का कहना है कि साल 2060 तक दुनिया में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल मौजूदा स्तर से तीन गुना से भी ज्यादा हो सकता है। इसकी बड़ी वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और बिजली की लगातार बढ़ती मांग है। इसके अलावा, कई देश ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए भी परमाणु ऊर्जा को अहम विकल्प मान रहे हैं।

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