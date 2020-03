माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने कंपनी के निदेशक मंडल से दिया इस्तीफा

माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और प्रौद्योगिकी सलाहकार बिल गेट्स ने कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने उनके इस्तीफे की वजह समाजिक कार्यों के लिए अधिक समय देना बताया है। हालांकि वह कंपनी में सीईओ सत्या नडेला और अन्य अधिकारी के प्रौद्योगिकी सलाहकार के रूप में काम करना जारी रखेंगे।

Microsoft Corporation: Co-Founder&Technology Advisor Bill Gates stepped down from the company’s Board of Directors to dedicate more time to his philanthropic priorities. He will continue to serve as Technology Advisor to CEO Satya Nadella&other leaders in the company. (File pic) pic.twitter.com/Stx1FbD9sc