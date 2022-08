Cambodia: विदेश मंत्री जयशंकर व ब्लिंकन की नामपेन्ह में मुलाकात, ताइवान समेत कई मुद्दों पर मंथन

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को कंबोडिया की राजधानी नामपेन्ह में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की। दोनों के बीच ताइवान व चीन के बीच ताजा तनाव, श्रीलंका व म्यांमार के घटनाक्रम के अलावा प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हुआ।

#WATCH | "Always good to meet. There's a lot we need to talk about & it's actually been a very busy yr, we had a very good Quad & since then I think a number of developments all over the world...," EAM Dr S Jaishankar tells US Secy of State Antony Blinken, in Phnom Penh, Cambodia pic.twitter.com/6TX8O3V36X