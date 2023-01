Jaishankar in Austria: 'चीन ने तोड़े समझौते, पाक चला रहा आतंकी अड्डे', जयशंकर का दोनों पड़ोसियों पर निशाना

ऑस्ट्रिया यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन व पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा है। दोनों देशों को कठघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने समझौते तोड़े और एलएसी की स्थिति एक तरफा ढंग से बदलने की कोशिश की। इसी कारण चीन के साथ तनाव कायम है। वहीं, पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है।

We had agreements with China not to mass forces in our border areas and they have not observed those agreements, which is why we have currently tense situation. We had an agreement not to unilaterally change the line of control, which they have tried to unilaterally do: EAM pic.twitter.com/XXQ7GhFW9V