इस्राइल में गरमाई राजनीति: नेतन्याहू की कुर्सी के लिए खतरा बना अरब किंगमेकर; यहूदी सांसद से क्यों मिलाया हाथ?

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इस्राइल में इन दिनों एक ऐसे गठबंधन की चर्चा जोरों पर है, जिसने देशभर में सियासी हलचल मचा दी है। 27 अक्तूबर को होने जा रहे आम चुनावों से ठीक पहले एक अरब-इस्लामी नेता और एक यहूदी पूर्व-पुलिस कमांडर ने हाथ मिलाकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह चाल मंसूर अब्बास ने चली है जो पेशे से डेंटिस्ट रहे हैं और अब अरब पार्टी राअम के प्रमुख हैं। अब्बास ने 2021 में इस्राइल की नफ्ताली बेनेट सरकार में शामिल हो नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने में मुख्य भूमिका निभाई थी।