सऊदी अरब के लिए उड़ाने रहेंगी रद्द: इंडिगो ने बढ़ाई अवधि, रियाद की फ्लाइट 31 अक्तूबर तक बंद; जानें क्या है वजह

सऊदी अरब में सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने अपनी उड़ानों का रद्द रहना आगे बढ़ा दिया है। भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को बताया कि रियाद आने-जाने वाली इंडिगो की उड़ानें 31 अक्तूबर 2026 तक रद्द रहेंगी। वहीं, जेद्दा, दम्माम और मदीना के लिए उड़ानों पर 27 अक्तूबर तक रोक रहेगी। क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच यह फैसला लिया गया है। इन घटनाओं का असर सऊदी अरब में रहने वाले भारतीयों, उमरा करने गए यात्रियों और हवाई यात्रा की योजना बना रहे लोगों पर पड़ रहा है।

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रियाद... आने-जाने वाली उड़ानें 31 अक्तूबर 2026 तक रद्द।

जेद्दा... आने-जाने वाली उड़ानें 27 अक्तूबर 2026 तक रद्द।

दम्माम... आने-जाने वाली उड़ानें 27 अक्तूबर 2026 तक रद्द।

मदीना... आने-जाने वाली उड़ानें 27 अक्तूबर 2026 तक रद्द।

भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर उड़ानों की स्थिति की जानकारी दी। उसके अनुसार, इंडिगो की उड़ानों पर रोक की अवधि शहर के हिसाब से अलग-अलग है। इन तारीखों में संबंधित दिन भी शामिल हैं। यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति एयरलाइन से जांचने के बाद ही हवाई अड्डे के लिए निकलना चाहिए।



सऊदी अरब में सुरक्षा को लेकर चिंता क्यों बढ़ी है?

सऊदी अरब के हवाई अड्डों, ऊर्जा प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। यमन के ईरान समर्थित हूती लंबे समय से सऊदी अरब के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसी सुरक्षा स्थिति के बीच उड़ानों को रद्द रखने की अवधि बढ़ाई गई है। बुधवार को दम्माम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। उसी दिन सऊदी अरामको के शायबा तेल क्षेत्र में हुए एक अलग हमले में भी एक भारतीय नागरिक घायल हुआ। इससे सऊदी अरब में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।

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सऊदी अरब के लिए उड़ानें रोकने या रद्द रखने वाली इंडिगो अकेली भारतीय एयरलाइन नहीं है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सभी मार्गों पर अपनी उड़ानें 24 अक्तूबर तक निलंबित की हैं। वहीं, अकासा एयर ने सभी मार्गों पर 27 अक्तूबर तक उड़ानें निलंबित रखी हैं। इन फैसलों के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ सकती है या दूसरे रास्तों से सफर करना पड़ सकता है। भारतीय मिशन ने पहले सलाह दी थी कि जिन्हें तत्काल सऊदी अरब से निकलना है, वे जरूरी वीजा मिलने की शर्त पर बहरीन, कुवैत या कतर के रास्ते यात्रा करने पर विचार कर सकते हैं।उड़ानों में रुकावट का असर उमरा करने गए भारतीय यात्रियों पर भी पड़ा है। विदेश मंत्रालय एयरलाइंस और टूर ऑपरेटरों के साथ मिलकर प्रभावित यात्रियों की जल्द वापसी की व्यवस्था करने में जुटा है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक, रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास शेष प्रभावित यात्रियों की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। दोनों मिशन सामुदायिक स्वयंसेवकों की मदद से जरूरतमंद भारतीयों को सहायता दे रहे हैं और 24 घंटे चलने वाले नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। इससे पहले 10 अक्तूबर को रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में भी एक भारतीय नागरिक की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।भारतीय मिशन ने सऊदी अरब में रह रहे नागरिकों से सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को कहा है। हवाई हमले की स्थिति में किसी इमारत के अंदर सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। दूतावास ने हमलों को रोकने के दौरान बनाए गए वीडियो, तस्वीरें या हमले वाली जगह की तस्वीरें फिल्माने अथवा साझा करने से भी मना किया है, क्योंकि ऐसा करने पर सऊदी कानून के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सऊदी अरब में करीब 27.4 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं और वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।