Highland Park Shooting: इलिनॉय में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान फायरिंग, छह की मौत, 24 घायल

शिकागो के उत्तरी उपनगर इलिनॉय के हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान गोलीबारी हुई है। सिटी ऑफ हाईलैंड पार्क की वेबसाइट के मुताबिक गोलीबारी में छह लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।



#UPDATE Shooting in the area of the Independence Day parade route, we are assisting Highland Park Police for the same: Lake County Sheriff, Illinois, US