‘यीशु से मिलना है तो भूखे रहो’: केन्या में 191 लोगों की मौत का मामला, जानिए कौन है पादरी पॉल मैकेंजी?

केन्या में सैकड़ों लोगों की मौत से जुड़े मामले में पादरी पॉल मैकेंजी का नाम सामने आया है। मैकेंजी पर आरोप है कि उसने अपने अनुयायियों को विश्वास दिलाया कि भूखे रहने और जान देने से वे स्वर्ग पहुंचकर यीशु से मिल सकेंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सोमवार को अदालत ने मैकेंजी को 190 बच्चों और एक वयस्क की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। उसके साथ 28 अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया गया है।

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