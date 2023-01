HRC: भारत ने पाक को लगाई लताड़, कहा- मानवाधिकार रिकॉर्ड में आई भारी गिरावट, अल्पसंख्यकों का हो रहा उत्पीड़न

मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) में सोमवार को एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को उजागर किया है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव (फर्स्ट सेक्रेटरी) पवन बधे ने कहा कि पाकिस्तान के मानवाधिकार रिकॉर्ड में भारी गिरावट आई है। पाकिस्तान में शिया, हजारा मुस्लिमों समेत अल्पसंख्यकों को हिंसा और प्रणालीगत (सिस्टेमैटिक) उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है।

#WATCH | Pakistan human rights record has deteriorated drastically. Muslim minorities in Pak incl Shias, Hazaras have been subjected to violence & systemic persecution: Pawan Badhe, First Secy, Permanent Mission in Geneva at Pakistan's Human Rights review at Human Rights Council pic.twitter.com/pl1q7MKfzh