पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदू मंदिर में तोड़-फोड़, भीड़ ने लगाई आग

कराची के एक पत्रकार मुबाशिर जैदी ने ट्वीट किया, 'स्थानीय मौलवियों की अगुवाई में भीड़ ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में एक हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया। हिंदुओं ने मंदिर को बढ़ाने के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी लेकिन मौलवियों ने भीड़ जमाकर मंदिर को नष्ट कर दिया। पुलिस-प्रशासन मूक दर्शक बने रहे।'



#BREAKING ...A mob led by local clerics destroyed Hindu temple in Karak district of KP. Hindus obtained permission from the administration to extend the temple but local clerics arranged a mob to destroy the temple. Police & administration remained silent spectators @ImranKhanPTI pic.twitter.com/fL6J13YSGN





लंदन की मानवाधिकार कार्यकर्ता शमा जुनेजो ने ट्वीट किया, 'यह नया पाकिस्तान है! पीटीआई सरकार के शासन में खैबर पख्तूनख्वा के शहर करक में हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह 'अल्लाहु अकबर' के नारे लगा रहे थे। एक शर्मनाक दिन, जो निंदा से भी परे है।



This is new Pakistan!



A Hindu Temple was destroyed today in Karak, a city in Khyber Pakhtunkhwa province, governed by PTI Govt.

Police or forces didn’t stop the mob because they were chanting Allah-o-Akbar.



A shameful day, Beyond condemnation indeed!

pic.twitter.com/ZIzmCnoGUX