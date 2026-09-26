अमेरिका में ग्रीन कार्ड का संकट गहराया, रोजगार आधारित बैकलॉग 12 लाख पार; भारतीयों को 179 साल तक इंतजार

अमेरिका में रोजगार-आधारित आव्रजन बैकलॉग अब 12 लाख से ज्यादा हो चुका है और ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल की सख्त नीतियों के चलते यह समस्या और गहराती जा रही है। जॉर्ज डब्ल्यू. बुश इंस्टीट्यूट की सितंबर 2026 की मासिक आव्रजन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसके चलते अमेरिकी कंपनियों में कर्मचारियों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए कई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। उधर, भारतीय पेशेवरों के सामने भी विकट स्थिति पैदा हो रही है।

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