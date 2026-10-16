लैंगिक भूमिका: 'घर के काम, मेकअप से वर्किंग-डे में घंटे जुड़े': जापानी PM ताकाइची के बयान पर बवाल, मामला क्या?

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के एक बयान ने देश में लैंगिक भूमिकाओं पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि महिला के रूप में उन्हें पुरुषों की तुलना में अधिक काम करना पड़ता है। इसमें घर के काम और मेकअप जैसी आवश्यकताएं शामिल हैं, जिससे उनके कामकाज पर सवाल उठे हैं। ताकाइची ने बुधवार को संसदीय सत्र में बताया कि इन सब में उन्हें पुरुष प्रधानमंत्रियों से तीन-चार घंटे अधिक लगते हैं। उनके सहयोगियों को भी कैमरे पर आने से पहले उनके मेकअप के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत समझने में वक्त लगा।

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ताकाइची के बयान पर क्या प्रतिक्रिया हुई?

उनके मेकअप, स्नान और घर के कामों पर जोर देने की जमकर आलोचना हो रही है। इसे जापान में पुराने जमाने की लैंगिक भूमिकाओं और अत्यधिक काम के घंटों को बढ़ावा देने वाला माना गया। ये दोनों ही जापान में लंबे समय से गंभीर समस्याएं रही हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां लैंगिक भूमिकाएं अभी भी काफी कठोर हैं। पुरुषों के लिए लंबे काम के घंटे सामान्य बात है। ऐसे में कामकाजी महिलाओं पर घर के काम और बच्चों की देखभाल का भी दोहरा बोझ होता है। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जापान में महिलाएं रोजाना करीब पांच घंटे घर के काम करती हैं। इसकी तुलना में औसत पुरुष लगभग 40 मिनट ही बिताते हैं। यह लैंगिक असमानता देश में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ताकाइची के बयान पर अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि जापान की कई कामकाजी महिलाएं, जो बच्चों का पालन-पोषण करती हैं या बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करती हैं, ताकाइची से भी अधिक मांगों का सामना करती हैं। उनके बयान को समय प्रबंधन और लैंगिक समानता पर उनके पुराने दृष्टिकोण का मामला बताया गया। वकील फुसाको मिवा ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि ताकाइची अपना काम पूरा करती हैं तो पुरुषों से अधिक समय लेना ठीक है। लेकिन मेकअप के लिए समय को बहाना बनाना अस्वीकार्य है। पिछले साल पदभार संभालने के बाद अपने भारी काम के बोझ और घर के कामों के कारण उन्हें रात में शून्य से तीन घंटे ही नींद मिलती है। इस खुलासे और उनके कार्य मंत्र की आलोचना हुई। आलोचकों ने कहा कि वह काम-जीवन संतुलन और लैंगिक समानता के लिए गलत उदाहरण पेश कर रही थीं।

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क्या ताकाइची के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं?

ताकाइची नियमित रूप से एक्स पर टिप्पणी करती हैं, लेकिन उन्होंने संसद में अपनी उपस्थिति कम कर दी है। वह रात और सप्ताहांत में काफी हद तक अपने आधिकारिक आवास पर रहती हैं। इस प्रवृत्ति की आलोचना नीतिगत बहस की उपेक्षा के रूप में की गई है। ताकाइची को एक बड़ा झटका भी लगा जब उनके नव-नियुक्त कृषि मंत्री काज़ुओ याना ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। याना ने कई घोटालों के कारण पद छोड़ा। उन पर चुनाव में समर्थन न करने वाली नगर पालिकाओं के लिए सड़क निर्माण बजट में कटौती की डींग मारने का आरोप था। याना ने अपनी राजनीतिक रैलियों में समर्थकों के लिए संदिग्ध मुफ्त परिवहन की व्यवस्था करने की बात भी स्वीकार की। इन घटनाओं ने ताकाइची के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं।

समय प्रबंधन को लेकर क्या सुझाव दिए गए?

ताकाइची के कनिष्ठ गठबंधन सहयोगी, जापान इनोवेशन पार्टी के शीर्ष अधिकारी फुमिताके फुजिता ने बुधवार को प्रधानमंत्री के समय प्रबंधन का मुद्दा उठाया। उन्होंने घंटों लंबे संसदीय सत्रों को कम करने का सुझाव दिया, जिनमें मंत्रियों को लगभग रोजाना उपस्थित होना पड़ता है। फुजिता ने एक राजनीतिक थिंक टैंक NXJI रिसर्च की हालिया रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के अनुसार, जापान के प्रधानमंत्री ने 2022 में 72 दिनों तक संसदीय सत्रों में भाग लिया। इसकी तुलना में ब्रिटेन में 50 और जर्मनी में केवल 13 दिन थे। रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर रसोइए और अन्य हाउसकीपिंग कर्मचारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। इसका उद्देश्य नेता को आधिकारिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने और पर्याप्त नींद लेने में मदद करना है। ताकाइची ने कहा कि अपने व्यस्त कार्यक्रम का प्रबंधन करना मुश्किल रहा है। वह नियमित रूप से दस्तावेज का मोटा ढेर घर लाती हैं। उन्होंने यह भी कहा, 'मुझे देर रात उन्हें पढ़ना पसंद है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे जापान की भविष्य की दिशा के बारे में सोचने या एक भव्य दृष्टिकोण रखने के लिए समय निकालना आसान नहीं लगता।'