India Cuba Talk: आजादी के अमृत महोत्सव पर क्यूबा ने जारी किया डाक टिकट, दोनों देशों के बीच एफओसी वार्ता 

भारत और क्यूबा के बीच विदेश कार्यालय परामर्श (FOC) का दूसरा दौर 27 जून को हवाना में संपन्न हुआ। क्यूबा ने भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर विशेष डाक टिकट जारी किया है। वहीं, भारत से क्यूबा को चावल आयात के लिए 10 करोड़ यूरो का अल्पकालिक ऋण मंजूर किया गया।

The 2nd round of Foreign Office Consultations (FOC) between India and Cuba was held in Havana on 27th June. The Indian side was led by Saurabh Kumar, Secretary (East), and the Cuban side was led by Anayansi Rodriguez Camejo, Vice Minister of Foreign Affairs: MEA pic.twitter.com/TLuJwAnrhj