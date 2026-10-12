फिटनेस ट्रेंड: वजन घटाने से मांसपेशियां बनाने तक, महिलाओं में क्यों बढ़ रहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का चलन?

मजबूत शरीर का मतलब जरूरी नहीं कि दुबला शरीर हो

फिटनेस पत्रकार मिकाला जैमिसन का कहना है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग महिलाओं के लिए अपने शरीर और व्यायाम के साथ बेहतर रिश्ता बनाने का जरिया हो सकती है। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता भी है कि स्ट्रॉन्ग इज द न्यू स्किनी यानी दुबलेपन की जगह मजबूती को नया आदर्श बनाने का नारा कहीं एक और सीमित सौंदर्य मानक न बन जाए।सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो दिखाई देते हैं, जिनका शरीर दुबला होने के साथ मांसल भी होता है। इससे यह धारणा बन सकती है कि मजबूत होने का मतलब एक खास तरह का शरीर हासिल करना है। जबकि वास्तविकता यह है कि अलग-अलग आकार और बनावट वाले शरीर भी मजबूत हो सकते हैं।न्यूयॉर्क स्थित फॉर्म फिटनेस ब्रुकलिन की प्रमाणित पर्सनल ट्रेनर केरी हार्वे के मुताबिक मांसपेशियां बढ़ने पर शरीर के आकार में बदलाव आ सकता है। बाजुओं, पीठ और कंधों की मांसपेशियां विकसित होने पर कपड़ों की फिटिंग भी बदल सकती है। यह बदलाव अपने आप में खराब नहीं है। समस्या तब होती है, जब कोई व्यक्ति शरीर में होने वाले हर बदलाव को पुराने सौंदर्य मानकों के आधार पर परखने लगता है।

मांसपेशियां बनाने के लिए भोजन भी जरूरी

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ पर्याप्त भोजन लेना भी उतना ही जरूरी है। मांसपेशियों को विकसित होने और शरीर को व्यायाम से उबरने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। केवल वजन उठाना और साथ में भोजन सीमित कर देना शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है।पोषण विशेषज्ञ मेगन हेलनर के मुताबिक, मांसपेशियां बनाने और उन्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत होती है। भोजन को केवल व्यायाम के नतीजे बेहतर करने के साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। शरीर को सामान्य रूप से काम करने, हार्मोन बनाने, अंगों के कार्य और रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए भी ऊर्जा चाहिए।इसलिए फिटनेस के नाम पर भोजन के प्रति कठोर नियम बनाना या जरूरी खाद्य पदार्थों से दूरी बनाना सही तरीका नहीं है। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम एक-दूसरे के पूरक हैं।