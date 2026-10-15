एक्सप्लेनर: क्या ईरान पर बरसेगा तबाही वाला बम, इसमें क्या खास, ट्रंप क्यों कर रहे तीन नंवबर का इंतजार?

क्या है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब?

अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का आधिकारिक नाम जीबीयू-43/बी मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट है। इसका संक्षिप्त नाम एमओएबी है। यह अमेरिका का विकसित किया गया एक बड़ा, सटीक निशाना लगाने वाला पारंपरिक विस्फोटक बम है। इसे अमेरिका के सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु हथियारों में गिना जाता है।

इसका वजन करीब 21,600 पाउंड यानी लगभग 9,800 किलोग्राम है।

इसकी लंबाई करीब 30 फीट है।

इसके बंद होने पर चौड़ाई लगभग पांच फीट और खुलने पर करीब 10 फीट हो जाती है।

इसका व्यास लगभग 40.5 इंच है।

इस बम में करीब 18,700 पाउंड यानी लगभग 8,480 किलोग्राम एच-6 विस्फोटक होता है।

इसमें बीएलयू-120/बी वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है।

एच-6 विस्फोटक की क्षमता टीएनटी से लगभग 1.35 गुना ज्यादा है। यानी समान वजन की तुलना में इससे करीब 35 फीसदी ज्यादा ऊर्जा निकल सकती है।

कैसे काम करता है यह बम?

एमओएबी को सामान्य बमों की तरह सीधे विमान से गिराने के बजाय एक विशेष व्यवस्था के जरिए छोड़ा जाता है। इसे सी-130 श्रेणी के विमान से गिराने के लिए एक खास क्रैडल यानी सहारा देने वाली संरचना में रखा जाता है। इसके लिए एमसी-130 टैलन-2 या विशेष रूप से तैयार सी-130 विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है।



विमान से बाहर निकलने के बाद बम उस क्रैडल से अलग हो जाता है। इसके बाद इसके पंख और जालीदार फिन इसे हवा में स्थिर रखने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।



इसमें केएमयू-593/बी जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। जीपीएस उपग्रहों की मदद से स्थान की जानकारी देता है, जबकि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम बम की गति और दिशा का अनुमान लगाने में मदद करता है। इन प्रणालियों के सहारे बम को तय लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है।



इसकी खासियत यह है कि यह बड़ा और भारी होने के बावजूद निर्देशित तरीके से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सतह पर बड़े क्षेत्र में विस्फोट का प्रभाव पैदा करना है, न कि किसी मजबूत संरचना को भेदते हुए बहुत गहराई में पहुंचना। इसलिए किसी गहरे भूमिगत ठिकाने पर इसका असर उस ठिकाने की बनावट, गहराई और सुरक्षा पर निर्भर करेगा।