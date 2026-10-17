एक्सप्लेनर: क्यों सिकुड़ रहा है चांद, मून मिशन के सामने क्या हैं चुनौतियां; अंतरिक्ष यात्रियों पर कितना खतरा?

चंद्रमा पर हजारों दरारें कैसे बनीं?

अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर 10 हजार से ज्यादा नई दरारों का जिक्र किया है। अध्ययन में 8,900 से ज्यादा थ्रस्ट फॉल्ट स्कार्प्स यानी दबाव के कारण बनी चट्टानी दीवार जैसी संरचनाओं की भी पहचान की गई। ये आंकड़े चंद्रमा की सतह पर मौजूद दरारों और उनसे जुड़ी संरचनाओं को समझने में मदद करते हैं।



इन संरचनाओं से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर दबाव के कारण बदलाव हो रहे हैं। इन्हें समझने के लिए वैज्ञानिकों ने उनकी लंबाई, ऊंचाई और फैलाव का अध्ययन किया। उन्होंने चंद्रमा के उन हिस्सों में मौजूद चट्टानी संरचनाओं को भी देखा, जहां कभी लावा फैला था। इन जानकारियों को मिलाकर उन्होंने चंद्रमा के आकार में हुए बदलाव का अनुमान लगाया।



इन दरारों से जुड़ी छोटी चट्टानी दीवारों को लोबेट स्कार्प कहा जाता है। वहीं, थ्रस्ट फॉल्ट ऐसी दरार होती है, जिसमें दबाव के कारण चट्टानों का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के ऊपर खिसक जाता है। इससे चंद्रमा की सतह पर ऊंची दीवार या सीढ़ीनुमा ढलान जैसी संरचना बन सकती है।

क्या चंद्रमा पर भी आते हैं भूकंप?

हां, चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों को मूनक्वेक कहा जाता है। नासा के मुताबिक, अपोलो मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप मापने वाले उपकरण लगाए थे। इन उपकरणों ने वहां होने वाली भूकंपीय गतिविधियां दर्ज की थीं।



चंद्रमा पर भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से में हलचल होती है। उल्कापिंडों के टकराने से भी कंपन पैदा हो सकता है। इसके अलावा, चंद्रमा के ठंडा होकर सिकुड़ने और सतह पर मौजूद चट्टानों में दबाव बढ़ने से भी भूकंप आ सकते हैं।



नासा के अनुसार, चंद्रमा के सिकुड़ने से आने वाले कुछ उथले मूनक्वेक रिक्टर पैमाने पर 5.5 तक की तीव्रता के हो सकते हैं। ये चंद्रमा की सतह से करीब 20 से 30 किलोमीटर नीचे आ सकते हैं और 10 मिनट से ज्यादा समय तक चल सकते हैं। तापमान में बदलाव के कारण चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से भी सतह के पास हलचल पैदा हो सकती है।