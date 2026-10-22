एक्सप्लेनर: कौन हैं नेविल रॉय सिंघम, क्या भारत से लेकर फ्रांस तक में हो रहे प्रदर्शनों की आग में डाल रहे घी?

अभी क्यों चर्चा में हैं नेविल रॉय सिंघम?

फॉक्स न्यूज डिजिटल की पत्रकार असरा क्यू. नोमानी की रिपोर्ट में अमेरिका समेत 13 देशों में 101 संगठनों का जिक्र किया गया है। 20 अक्तूबर को प्रकाशित इस रिपोर्ट में इन संगठनों पर यूरोप और अन्य देशों में प्रदर्शनों के आयोजन, समन्वय या प्रचार में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है। भारत का नाम भी रिपोर्ट में शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो यूरोप और भारत में हो रहे प्रदर्शनों में इन संगठनों की फंडिग होने का शक जताया गया है। जिन संगठनों पर ये आरोप लगें हैं उनमें कई संगठन ऐसे हैं जिनका संबंध नेविल रॉय सिंघम से है।

इस खुलासे के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 10 अप्रैल 2025 को 10 जनपथ में सिंघम से जुड़े संगठन प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या एसआईआर विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पार्टी का इस संगठन के साथ समन्वय था और उस समय दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। उन्होंने राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या इसका नवंबर में प्रस्तावित प्रदर्शन से कोई संबंध है। भंडारी ने आरोप लगाया कि भारत में सड़क पर हिंसा और अराजकता के जरिए सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है।



अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने भी एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें भारत में हो रहे प्रदर्शनों की फंडिंग पर सवाल उठाए गए। एक अन्य वीडियो में उन्होंने जॉर्ज सोरोस से जुड़े समूह पर इन प्रदर्शनों के पीछे होने का आरोप लगाया था।